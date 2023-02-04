馬朝旭特使訪莫斯科 稱中俄加深政治互信 未提習是否訪俄

中國/俄羅斯/馬朝旭

中國周六表示，在中國外交部副部長馬朝旭本周訪問俄羅斯並會見俄羅斯外長拉夫羅夫之後，與俄羅斯的政治互信繼續加深。此前有消息稱此行或為習近平訪問俄羅斯鋪路，中國官方今天未提此事。

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中國外交部今天稱，中國特使訪問後加深了與俄羅斯的政治互信。中國外交部在聲明中還表示，中方願與俄方共同努力，落實戰略夥伴關係，推動兩國關係取得進一步發展。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京一年前在莫斯科宣布建立戰略夥伴關係，旨在對抗美國的影響力，他們表示兩國沒有合作領域沒有禁區。

路透社今天引述中國外交部聲明說，在 2 月 2 日至 3 日的訪問期間，馬朝旭還會見了俄羅斯副外長魯堅科和韋爾希寧。會見期間，雙方就雙邊和多邊合作以及共同關心的國際和地區問題交換了意見。路透社說，中國外交部的該聲明是在中國氣球飛越美國領空後中美之間緊張局勢加劇之後發表的。華盛頓將中國氣球描述為間諜氣球，而中國則稱其是用於民用氣象和其他科學目的的飛艇。

中國氣球引發的衝擊導致原定於周五開始的國務卿布林肯對中國的訪問被推遲。

路透社稱，中國外交部關於馬朝旭訪問的聲明沒有提到烏克蘭，俄羅斯已經在那裡進行了近一年的侵略戰爭。中國沒有譴責侵烏戰爭，也沒有稱戰爭是“入侵”。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四重申，俄羅斯與中國的關係沒有上限，儘管不是正式的軍事聯盟，但具有更高和更廣泛的性質。