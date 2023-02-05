中國控制網絡對氣球事件反應 或顯示低調冷靜

中國/美國/氣球

中國在被指是間諜氣球在美國北卡羅來納州霍頓海灘的海岸被擊落後發出“嚴重後果”的警告後，可能會作出回應，但分析人士表示，中國的任何舉動都可能會經過精心調整，以避免雙方關係惡化一直在尋求大修復。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道指，美國擊落疑似間諜氣球後中國有理由保持冷靜。

周六，一架美國戰鬥機在南卡羅來納州附近的大西洋擊落了氣球。北京一直稱這是一個誤飛的氣象監測器。現在地區分析人士和外交官正在密切關注中國的反應。

中國周日譴責這次襲擊是“反應過度”，稱中國保留使用必要手段應對“類似情況”的權利，但沒有詳細說明。一些分析人士表示，鑒於中國、美國及其盟友越來越多地部署艦船和飛機，他們將密切關注東亞海域和天空是否出現緊張跡象。

但是，雖然過去幾天雙邊緊張局勢因氣球事件而升溫，北京和華盛頓卻一直在尋求改善關係。

在北美上空高層大氣中發現氣球，促使美國推遲了國務卿安東尼·布林肯本周對北京的訪問。該訪問是美國總統拜登和中國國家主席習近平去年 11 月舉行的峰會的結果。人們普遍認為，在經歷了動蕩的幾年之後，中美雙方都渴望穩定關係，拜登政府對緊張局勢演變成衝突持謹慎態度，而習近平則着眼於世界第二大經濟體在新冠疫情嚴重衰退後的復蘇。

卡內基國際和平基金會中國辦公室高級研究員、普林斯頓大學客座研究員趙彤告訴路透社說，重建美中關係的道路可能仍在軌道上。“在穩定和負責任地管理雙邊關係方面，雙方仍有強烈的共同利益。”

新加坡 S. Rajaratnam 國際研究學院安全研究員 Collin Koh 預測，中國將繼續對美國軍事偵察巡邏作出積極回應，但不會停止對抗。地區軍事武官說，即使在風平浪靜的時候，在台灣和有爭議的南中國海局勢緊張的情況下，中國軍隊也會積極跟蹤美國的軍事巡邏，尤其是在海上。他認為，對於載人平台，我們可能希望中國保持克制，但對於無人平台，它則變得更加不確定。

他指出，2016 年 12 月，中國在菲律賓海域扣押了一艘由一艘海洋研究船部署的美國水下滑翔機。中國海軍隨後將這水下滑翔機歸還給一艘美國軍艦。

加利福尼亞州美國海軍研究生院的安全學者克里斯托弗·托米表示，中國的任何回應都將是有限的。“我預計他們會適度抗議，但希望在幾個月內掩蓋這一點並恢復高層訪問的進展。”

南京大學國際關係學院執行院長朱峰表示，美國官員應停止“炒作”事件，以確保順利恢復他們早先要求北京進行的正常交流。他說，希望“兩國政府儘快翻開這一頁，讓中美關係回到機制化的溝通對話渠道”。

路透社說，由於中國主流官方媒體堅持報道官方聲明，一些分析人士正在關注中國官方媒體和網絡活動，以尋找任何要求採取更強硬回應的呼聲。但是在中國受到嚴格審查的社交媒體上，幾乎沒有證據表明民族主義的憤怒正在因這一事件而激起，許多網民都在問為什麼為了一個氣球而大驚小怪。

因為氣球爭議，一位網民還開玩笑說，“現在，中國的衛星可以退役了！”