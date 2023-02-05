中國氣球遭擊落 北京如何回應引關注

中國/美國/間諜氣球

中國氣球在大西洋上空被美國導彈擊落。美國目前正在進行回收殘骸的行動。北京方面承認，這是一具中國氣球，但用於民用。今天上午，中國譴責美國的 "過度反應 "並保留 "回應的權利"。中國如何回應成新聚焦。

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據本台在北京記者斯特凡-拉加德(Stéphane Lagarde)從北京報道說，今天上午，中國譴責美國過度反應。

顯然中國方面的遺憾和呼籲克制沒有任何作用。北京因此提高了聲音，指責美國政府 "嚴重違反了國際公約"，摧毀了中國所說的 "民用 "氣象氣球，並稱該氣球"完全意外 "地進入美國領空。面對被認為是 "過度反應 "的行為，中國對 "使用導彈擊落"表示強烈不滿，並稱保留採取必要措施來保護中國合法權益 。

中國外交部在當地時間本周日上午8:17發布的新聲明被中國新聞社和大多數新聞網站轉載。但官方文章下的評論已被禁止。

但在中國中央電視台網站的一個短視頻下，可以看到以下幾句話："從現在開始，我們將以牙還牙，擊沉任何進入中國領海的美國船隻"。

目前，中國國家媒體對這一事件進行了低調處理，並將媒體頭版頭條用於元宵節，該節日是農曆新年假期的結束。

在昨天的聲明中，中國外交部門試圖縮小取消安東尼-布利肯訪問的影響範圍。最初預計美國國務卿將於周日在北京，但中國方面沒有就此發表過訪問消息，但說，美國的公告是他們自己的事情，我們尊重他們。

中國政府可能擔心民族主義者的激烈反應，他們習慣於對最輕微的 "丟臉 "或被認為是丟臉的事情作出反應，也許就像美國海軍最終可能在漂浮在海洋中的神秘無人駕駛氣球的碎片中發現什麼一樣，可能有擔心。