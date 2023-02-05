北京指責美國擊落中國氣球 “保留”報復權利

中國/美國/間諜氣球

華盛頓擊落了在美國領土上空飛行數日的中國氣球後，北京周日表示： "強烈不滿"，並說"保留 "報復的權利。

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美國國防部長奧斯汀在一份聲明中宣布說，擊落中國氣球的任務是周六由一架F-22戰鬥機執行的，行動發生在 "南卡羅來納州海岸的水域上空，是在美國的領空"。他強調說，這是對美國 "主權 "的 "不可接受的侵犯 "所做的回應。

對此，北京方面立刻做出反應，中國外交部在一份聲明中說， "中國對美國使用武力表示強烈不滿和抗議"，並補充說"保留 "報復的權利。北京承認氣球來自中國，但是表示這是一架 "民用科研氣球，主要研究氣象"。

中國外交部發言人還補充說，氣球 "偏離了航線"，並表示中國對這種 "無意 "侵犯美國領空的行為感到 "遺憾"。

法新社指出：這一事件給華盛頓和北京之間的關係蒙上了一層陰影，導致美國國務卿布林肯推遲了自己的對華訪問。如果這次訪華成行，那將是美國國務卿自2018年10月以來的首次訪問。

據五角大樓的官員稱，被擊落的氣球是1月28日在阿拉斯加上空首次進入美國領空，然後在1月30日進入加拿大領空，1月31日星期二氣球再次進入美國西北部愛達荷州的領空。

不過，美國直到星期四（2月2日）才知道這是個氣球，當時它在蒙大拿州上空，那裡是美國核導彈發射井的所在地。然後，氣球逐漸向東飄去。

周六時，一位美國高級官員表示說："在上屆政府期間，中國的監視氣球至少有三次短暫地經過美國上空，據我們所知，在本屆政府初期也有一次，但從來沒有這麼長時間。

有消息人士指出，華盛頓擊落氣球的舉動 "顯然是反應過度"，"嚴重違反了國際慣例"。 不過，參議院民主黨領袖舒默星期六在推特上說："我向拜登總統為確保所有美國人安全，擊落中國水上氣球的領導力致敬。他補充說，"現在我們可以收集設備並分析中國使用的技術"。

上星期，五角大樓就認為被擊落的氣球是一個間諜氣球。國防部長奧斯汀說，這個氣球 "被中華人民共和國用來監視 "美國的戰略地點。

擊落行動完成後，美國總統拜登祝賀了飛行員 "成功地 "完成了這次敏感的行動。他說，他在周三下達了 "儘快 "擊落氣球的命令，但是五角大樓希望等到氣球到達 "最安全的地方動手"，以避免有碎片落下，對地面造成損害。

這一決定也受到了加拿大總理特魯多的歡迎。他在周六的一條推特上說："我們將繼續保護和捍衛我們自己，（...）”。

目前，氣球的打撈工作正在進行中，可能會需要潛水員。因為氣球殘片落於淺水區，"這將使打撈工作變得相當容易，"一位美國高級軍事官員如是說。

在昨天（星期六）電視台播放的錄像中，氣球似乎是在擊中後，垂直墜落。

五角大樓官員說，在被擊落時，氣球在海平面以上約18000米處，距離海岸線11公里。

此前不久，美國民航監管機構（FAA）曾宣布，出於一項 "國家安全 "措施，美國東南部三個機場的空中交通被暫停。這些機場是北卡羅來納州的一個機場和南卡羅來納州的兩個機場。擊落行動結束後不久，空中交通就恢復了。

周五，五角大樓說在拉丁美洲上空發現了第二個中國氣球。