拜登讓“間諜氣球”再飄一會兒：得分

中國/美國/間諜氣球

美國和加拿大自2月3日星期五以來一直在跟蹤一個飛越北美的中國間諜氣球。氣球在非常高的高度飛行，這是一個介於天空和太空之間的區域，有可能不受任何國際條約的約束。美國如何處置中國氣球，引發議論。美國總統拜登顯示欲擒故縱，讓中國氣球再飄一會兒，讓世界關注中國的監測氣球，等待該氣球離開陸地上空，進入海洋美國海域上空，再用導彈擊毀。

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消息稱美國及早就發現這顆中國巨大的氣球迂迴向美國方向行進。美國軍方報告實時跟蹤中國氣球飛行狀況。媒體報道曝料這顆中國氣球，迅速在世界引爆關注與議論。

美國主張擊落中國氣球的聲音佔主流意見，表面上顯示給美國總統拜登施加壓力。但根據軍方專業意見，拜登稱已經下達擊落命令，只是需要等待該氣球飄離陸地上空，以免該氣球殘部墜落對地面尤其人員造成危險。

美國輿論一邊倒肯定這是中國的間諜氣球，在監測間諜美國敏感情報，包括導彈軍事基地。同時，美國報告，另有數個中國氣球還在南美洲等地飄飛。中國氣球滿世界飄飛監測，讓美國人非常生氣。

中國起先沒有承認這是中國的氣球，官方媒體譴責美國栽贓中國。但數小時後，中國承認這是中國的氣球。中國所強調的民用，氣象等監測，以及西風吹散，不可控制的力量讓氣球誤入美國境內，和中國從沒有想侵犯他國主權等說法，都被美國拒絕。

在這期間，讓氣球在飛一會兒，讓拜登佔據優勢，中國愈加陷入被動，招架無力。

拜登儘管被強硬派批評應對太軟弱，評論稱事件讓拜登得分。

美國國務卿布林肯迅速決定推遲訪問北京，也讓拜登軟中顯硬，佔據主動。

中國氣球據稱體積巨大，有一個足球場範圍，所配備裝置，體積也有3輛大客車長短寬大，凸顯中國氣球技術先進，讓美國輿論堅信這監測間諜手法強大，但也稱不可思議，光天化日之下，怎麼能堂而皇之無所顧忌？

據本台報道稱，中國氣球在非常高的高度飛行，這是一個介於天空和太空之間的區域，不受任何國際條約的約束。在美國等國境內，中國氣球飛行高度在3萬到5萬米高空飛行。是否真的享有不受任何國際條約的約束，也引發爭議。

美國說完全有權利擊落處置這顆大氣球。

但是無論如何，大氣球飛在一個理論上不受監管的環境，可能成為一個新的對抗領域。