“維基百科”因“褻瀆”內容在巴基斯坦遭封殺

巴基斯坦/維基百科

巴基斯坦電信管理局星期六（2月4日）宣布：由於存在“褻瀆神明”內容，該國決定屏蔽維基百科。在巴基斯坦這樣一個以穆斯林人口為主的國家，“褻瀆”是一個十分敏感且嚴重的問題和指控。臉書（Facebook）和優兔（YouTube）都曾因受到相同指控而遭禁。2月3日星期五開始，維基百科頁面便處於無法查詢狀態。

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巴基斯坦電信管理局的一名發言人向法新社表示：當局一再要求維基百科在指定日期之前刪除褻瀆內容，維基百科只刪除了部分有爭議內容，而不是全部。因此，這個線上百科全書在巴基斯坦境內遭到封鎖，直至所有有爭議內容全部被刪除為止。

巴基斯坦電信管理局曾在2月1日星期三敦促維基百科在48小時內移除被他們認為褻瀆神明的內容，不過沒有提供有關內容的詳細信息。

作為一個穆斯林國家，巴基斯坦對褻瀆神靈問題非常敏感，任何冒犯先知穆罕默德的言行，都將受到重處，相關人員則面臨死刑。法律還規定，侮辱先知的人的伴侶、妻子和家人至少要被判處十年徒刑。不過，人權捍衛人士揭露，相關法律常常受到濫用，給無辜者定罪或用來打壓異議人士。

實際上，巴基斯坦對維基百科某些頁面的審查絕非首次。社群媒體巨擘-臉書和優兔也曾因相同指控分別於2012和2016年遭到封殺。最近，視頻共享平台-字節跳動（TikTok）也因內容“不雅”和“不道德”而在該國多次遭禁。

管理維基百科的維基媒體基金會發布聲明指出：巴基斯坦封鎖維基百科的行為“阻止了世界第五大人口大國訪問世界上最大的自由知識庫”。“這種情況如果繼續下去，也將剝奪世界了解巴基斯坦知識、歷史和文化的機會”。