美媒：拜登擊落中國氣球但未擊碎與習近平關係

中國/美國/氣球事件

美國總統拜登周六決定擊落中國監視氣球，這對多年來一直呈螺旋式下降的美中關係是一個打擊。但這不一定是致命一擊。拜登只是擊落了一個中國間諜氣球。但他並沒有破毀與中國雙邊關係。

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據Politico今天報道，多年來，北京在台灣海峽的武力壓力、在南中國海爭議島嶼上的軍事設施和高科技間諜活動，都讓美中關係經受住了考驗。北京反過來指責美國抱着冷戰思維，企圖在經濟和軍事上打壓中國。

就從字面上看這一最新事件移師到美國本土，對氣球在美國領空的不間斷報道及其在現場視頻中捕捉到的信息，使很多人對中國的威脅看到是真實的。

美國國務院前中國事務主任萊爾莫里斯說，“這對美中關係中的公眾信任因素造成了相當大的打擊，因為中國間諜活動在美國公眾意識中從未如此突出和居於中心地位。”美國國務院前中國事務主任萊爾莫里斯說。國防部長。“如果還有人對中國威脅與否仍持觀望態度，那幾乎是少之又少了。”

在短期內，共和黨議員認為拜登需要對中國採取更強硬的態度。美國國務院一名高級官員對北京發出了類似的嚴厲警告，稱氣球入侵“明顯侵犯了我們的主權”，並在周五的新聞發布會上宣布這是“不可接受的” 。

中國外交部周六發表聲明，抗議拜登擊落監視氣球的決定。中國稱該氣球被擊落“明顯反應過度，嚴重違反國際慣例”，並警告說，中國保留“必要時作出進一步反應”的權利。

但這一事件不會破壞雙邊關係。

儘管有關經濟脫鉤的政治言論甚囂塵上，但兩國相互依存度太高，無法選擇大幅降級雙邊關係。拜登政府和包括中國最高領導人習近平在內的中國高級官員最近都強調了改善美中關係的必要性。從歷史上看，其他攪亂美中關係的事件最終都平息了，取而代之的是對緊張的關係恢復。

最近幾周，習近平和他的助手發起了一場魅力攻勢，旨在緩和與華盛頓的緊張關係，因為他們正在努力應對新冠疫情和經濟低迷。中國政府甚至準備歡迎國務卿布林肯 (Antony Blinken) 進行現已推遲的訪問，布林肯可能會在訪問中與習近平會面。

由於氣球的發現對習近平來說是一個不合時宜的尷尬，他可能會限制中國對擊落氣球事件的反應。事實上，北京方面罕見地表達了“遺憾”，表達了中國希望防止因氣球入侵破壞關係的願望，中國還堅持聲稱該氣球只是一個偏離航線的氣象氣球。

在周六對記者的講話中，拜登說他周三就下令“儘快”擊落氣球。最終，美國當局決定等到氣球飄到海上動手，以避免“對地面上的任何人造成傷害”。

拜登沒有回答有關該決定將是否或如何影響美中關係的問題。然而，外交事務觀察人士預測，北京和華盛頓都將努力將氣球影響降到最低。

據奧巴馬政府前亞洲事務高級官員、與拜登助手關係密切的丹尼爾羅素說，“拜登政府已經表示，如果形勢允許，美國將尋求重新安排布林肯訪問中國。” 但他說，“如果這件事就此結束，雙方就可以重新開始工作。相反，如果中國選擇扮演受屈的受害者或進行報復，我們可能會發現兩國關係又回到了緊張升級階梯上。”

據該報道稱，如果美國收回氣球的殘餘物並證明它是一個間諜裝置而不是天氣追蹤器，那可能會讓習近平進一步難堪並導致他讓步。據史汀生中心中國項目主任孫雲說，拜登可能會利用這些殘骸“羞辱中國或作為私下討論的討價還價籌碼”。

美國和中國有從激怒對方的破壞關係的事件中恢復過來的歷史。

Politico稱，但目前尚不清楚布林肯何時會重新安排他的北京行程。中國官員是否同意儘快接待他，可能表明他們希望以多快的速度將氣球事件拋在腦後。