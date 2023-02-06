土敘7.8級強震死亡人數超過3000人 各國救援團隊紛紛前往災區 聯合國啟動緊急援助

土耳其/敘利亞/地震/救援

當地時間2月6日凌晨，土耳其南部及敘利亞北部發生的7.8級強烈地震，目前已經造成超過3000人喪生；土耳其總統埃爾多安宣布，全國周一起哀悼七天，直至本月12日。各國紛紛動員派遣救援團隊前往災區；聯合國各機構也啟動緊急援助。

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法新社消息，據土耳其公共災害管理機構Afad發出的最新統計，周一發生在土耳其南部和東南部的兩次強烈地震造成的死亡人數已上升至 1,762人。敘利亞方面的最新數據也顯示，敘利亞有近1,300人死於地震。這次該地區百年來最嚴重的強震造成的死亡人數已經超過3000人。

土耳其災情最為嚴重，除1700多人喪生外，1萬1千多人受傷。土耳其總統埃爾多安周一宣布，全國哀悼七天，直到本月12日。哀悼期間全國和駐外機構下半旗致哀。

敘利亞當局表示，地震造成1300多人死亡，超過一千人受傷。敘利亞總統巴沙爾召開緊急內閣會談，評估災情和討論救援行動。

包括美國、歐盟、英國、日本、中國等多國領導人，向土耳其和敘利亞致以慰問，各國紛紛派出救援團隊及專家前往災區協助救災。

歐盟周一立即啟動對非會員國的"平民保護機制"。在該機制下，歐盟動員了來自保加利亞、克羅地亞、捷克、法國、希臘、匈牙利、馬耳他、荷蘭、波蘭和羅馬尼亞等10個會員國的救災團隊前往現場。另有意大利、西班牙和斯洛維尼亞也各別向土耳其提供救援隊協助。

歐盟委員會表示，歐盟的"緊急應變協調中心"與土耳其政府保持直接聯繫，準備隨時提供支援。同時，歐盟的哥白尼衛星系統也已啟動提供緊急影像服務。

敘利亞政府並沒有向歐盟要求協助，但執委會表示歐盟已準備好透過人道機制救助敘利亞災民。

美國總統拜登周一在推特上表示，“對土耳其和敘利亞地震造成的生命損失和破壞深感悲痛”。拜登表示，已指示有關團隊繼續密切關注局勢，與土耳其協調，並提供一切必要的援助。

英國外交部表示，回應土耳其政府的請求，英方已即刻派遣76名專業搜救人員、4隻搜救犬及必要設備前往救援。據英國外交部的消息，搜救隊伍將在倫敦時間周一下午4時出發，並於當地時間晚間9時許抵達震中附近的加濟安泰普市（Gaziantep）。加濟安泰普位於土耳其南部，與敘利亞接壤。除了搜救隊伍，英國也出動緊急醫療團隊；受英國資助的敘利亞救援組織"白盔"則已經在敘利亞投入救災。

日本周一晚派出一支由18人組成的國際緊急救援隊先遣部隊從東京羽田機場出發，前往土耳其伊斯坦布爾。日本的緊急救援隊先遣部隊，將前往強震災區搜救失聯者並協助救援行動，首批18人，預計總共將派遣約75人。

據中央社報道，台灣的搜救隊也將前往土耳其提供協助，台灣內政部消防署指出，包括40名救援人員、3隻搜救犬以及重約4至5噸裝備器材的台灣搜救隊，預計搭乘土耳其航空班機前往救援。

土耳其和敘利亞發生強烈地震，聯合國各機構啟動緊急援助。

聯合國秘書長古特雷斯發表聲明表示：“在這個悲痛時刻，我的心與土耳其和敘利亞人民同在。聯合國正在全力支持應對行動，我們的團隊在實地評估需求並提供援助。”古特雷斯表示，聯合國期望國際社會伸出援手，幫助成千上萬的受災民眾，他們之中有許多人都生活在援助難以進入的地區，本來就亟需人道主義援助，現在情況更是雪上加霜。

世界衛生組織總幹事譚德塞發表推文表示，世衛組織的緊急醫療隊已獲得准許，能夠向受傷群眾和最脆弱人群提供關鍵的護理。

聯合國災害評估和協調小組的增援專家小組也發表推文表示他們已“準備好部署”。

土耳其正式請求國際援助後，聯合國兒童基金會確認已準備好向該國提供應急反應。

兒基會執行主任拉塞爾 (Catherine Russell) 表示：“我們同情並掛念土耳其和敘利亞的受災兒童和家庭。我們向那些在地震中失去親人的人致以最深切的慰問。”

聯合國移民組織傳達了同樣的訊息，並表示其位於加濟安泰普的倉庫已準備好了非糧食物品和基本救濟品，待以部署。該機構的發言人姆塞利 (Safa Msehli) 表示，移民組織同時在進行實地評估，提供相應的信息以採取應對措施。