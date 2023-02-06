氣球事件 是誰在中國親自指揮？

氣球事件

中國的“高空間諜氣球”突然出現在美國領空，讓外間許多觀察者匪夷所思。

廣告 繼續瀏覽後續

這隻三輛公交車一樣大的氣球在美國上空盤旋一個星期後被擊毀了，留下許多疑問。星期一，美方已在海上打撈出部分氣球殘骸，交由軍方情報專家分析，中方續稱這是一隻民用性質的飛艇，“誤入”美國是因“不可抗力”，是“意外”，指責美方“明顯過度反應”。但美方不相信這是“意外”。

如果從北京力行十年的“戰狼外交”的邏輯推斷，中方派出氣球，到美國上空偵查，測試虛實，以示“東升西降”，並非沒有可能。但是，不少西方觀察人士注意到，中共總書記習近平三年清零，導致中國越來越孤立於世界。近幾個月來，他開始與多位西方領導人會晤，與拜登面對面舉行峰會，“管控”兩大國的激烈競爭。拜習峰會還確定了美國國務卿布林肯2月初訪問北京，修補中斷近六年的外交鏈，秦剛擔任外交部長後，也把外界公認的戰狼代表趙立堅調走。華爾街日報報道說，即使在周四中國氣球進入美國空域公開後，中方與布林肯交流中仍然強調願意按計畫推進其訪華。

在習近平主導了近十年的越來越好戰的外交政策後，華郵援引分析人士說，習近平曾希望以務實外交開始其第三個任期，以緩解中國與西方國家的緊張，能集中精力處理國內經濟及新冠病毒感染的麻煩。中國非但沒有改善關係，更發現自己正處於極力防止一個現行危機蔓延到與美國關係之外的困難中。

有分析人士指出，習不會改變其路線，但在二十大坐穩位子之後，鑒於三年抗疫對社會造成的緊張和憤怒，包括經濟下滑以及國際社會的壓力，可能會對外進行戰略性收縮，改善一下對其不利的做法，對內可能放鬆一些對社會的管控，減緩一下壓力，這種調整是被迫的，也是出於保權的目的。

要改善與西方的關係，首當其衝是與美國的關係，官媒最近也在調整語氣，似乎為布林肯到訪營造氣氛，但用一位網友的話說，“就這一顆傻大的氣球把這一切都毀了”。很難想象“氣球訪美”是得到最高領導人習近平授意或者暗示的，因為這明顯是在“自打嘴巴”。但是如果習近平對氣球進入美國"一無所知", 難道自詡"親自指揮"的領袖的權力已遭不明勢力削弱?

氣球事件導致布林肯宣布取消訪華行程，紐約時報報道說，許多美國官員認為，中國國家主席習近平不會對這樣的公開打臉感到高興，目前這位中國領導人似乎正試圖穩定與美國迅速惡化的關係。

按照外交渠道披露的消息，布林肯訪問北京，是有與中國國家主席習近平會面的安排的，誰在這個關鍵時刻給美國放氣球？把好好的計畫吹了？中方發言人所說的維護“有關企業”的利益又是什麼意思？

假如這顆氣球竟然是在中國領導人毫不知情的情況下放到美國去“耀武揚威”的，令人生疑的是，中國決策層內部到底發生了什麼情況？或者至少習近平沒有百分之百做到“黨指揮槍”，或者有人媚上媚過了頭，順着習主席“復興中華”的願景走得太遠？

美國前參謀長聯席會議主席馬倫就懷疑是中國軍方故意放水，他在美國廣播公司問及中國軍方內部人員是否可能想破壞布林肯的訪問時說："顯然，我認為情況就是這樣”。他拒絕了中國方面關於氣球被風吹偏的說法。"他說："這不是一個意外，是故意的。

紐約時報報道，“這個氣球如此顯而易見，使得華盛頓許多人懷疑中國的情報部門和文職領導層究竟有沒有相互通氣。”胡佛研究所高級研究院澤加特認為：“這讓人好奇，中國是誰在發號施令？”她認為，“這顯然是中國近段時間犯下的最嚴重的非受迫性失誤。”

事件暴露後，中方混亂的處理方式、前後說辭矛盾也讓外界驚異，一顆因“不可抗力”進入美國的氣球隨後去加拿大轉了一圈後又“意外”進入美國，而且，中方周一終於承認了美國的指認，還有另一顆中國氣球在拉美上空徘徊，這不但讓美國兩黨坐實中共自大到為所欲為，也讓美國民間真切地意識到中國危害的咄咄逼人。

獨立學者鄧聿文在德國之聲評論認為：“中美關係已經夠壞了，布林肯訪華原本多少可以修補一點，但“氣球事件”又讓它回到這種壞的節奏。隨着美國兩黨在今年拉開總統大選的帷幕，未來兩年，美中關係很可能出現地動山搖的一刻。”