澤連斯基應邀將出席9日舉行的歐盟峰會

烏克蘭/澤連斯基/歐盟/峰會

歐洲理事會主席米歇爾的發言人周一(2月6日）宣布，已經邀請烏克蘭總統澤連斯基參加9日舉行的歐盟二十七國領導人峰會，法新社援引消息人士稱，澤連斯基可能於周四抵達布魯塞爾。

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法新社消息，歐洲理事會主席米歇爾已邀請 烏克蘭總統澤連斯基親自出席即將舉行的歐盟峰會。米歇爾的發言人巴倫德·萊茨(Barend Leyts）周一在推特上發文稱，"出於安全原因，不會透露更多信息"。

一些歐盟消息人士向法新社透露，澤連斯基可能會在周四27國國家元首和政府首腦峰會期間訪問布魯塞爾。

如果消息得到證實，這將是烏克蘭總統澤連斯基自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動軍事進攻以來首次訪問歐盟總部所在地布魯塞爾。

歐洲議會的一位消息人士表示，澤連斯基有可能出席2月9日星期四舉行歐盟特別全體會議。另外兩名不願透露姓名的歐洲議會消息人士也證實了這一消息。

米歇爾的發言人表示，烏克蘭領導人在布魯塞爾享有"永久性的邀請"。

不過，出於安全考量，烏克蘭總統府沒有證實這次訪問。

澤連斯基去年12月22日前往華盛頓，這是他自戰爭開始以來的首次外訪活動。 澤連斯基會見了美國總統拜登並在美國國會發表講話。

歐盟27國領導人特別峰會定於周四和周五在布魯塞爾舉行，將主要討論烏克蘭戰爭的演變以及歐盟對烏克蘭的支持。

歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩及其他歐盟高級代表上周五在基輔會見了澤連斯基，以表達對烏克蘭加入歐盟進程的支持。

烏克蘭自2022年6月起正式獲得歐盟成員國候選國資格，雖然這將是一個漫長而艱難的過程，需要進行許多可能需要數年時間的改革，但烏克蘭希望加快改革進程。

烏克蘭併到歐盟的財政支持，歐盟已承諾提供500億歐元援助，包括人道主義和軍事援助。