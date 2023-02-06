白宮：氣球殘骸將交由情報專家分析 不會交還中國

美國/中國/間諜氣球

美國白宮發言人2月6日周一表示，美國已經找到周六被擊落的中國偵查氣球第一批殘骸，發言人稱，美國不會將這些殘骸歸還中國，氣球殘骸將交由情報專家分析。美國國務院發言人普賴斯周一表示，美中雙方沒有就美國國務卿布林肯訪華的重新安排進行“討論” 。

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法新社消息，美國國家安全委員會發言人柯比周一在接受媒體採訪時表示，派往東南部南卡羅來納州海岸外的團隊“從海面上回收了第一批(氣球）的殘骸”。

柯比指出，到目前為止，由於天氣條件還無法展開水下行動回收這顆氣球，華盛頓視之為間諜偵查氣球。

柯比並表示，美國無意將收集到的(氣球）殘骸“歸還”中國。

北美航空航天防禦司令部（Norad）司令範赫克將軍表示，一艘美國海軍艦艇正在測量碎片落下的半徑。他在另一場新聞發布會上表示，氣球本身高約60米，並攜帶一個重達一噸多的承載物。範赫克將軍表示，軍方將細研究這些碎片。

美國總統拜登受到共和黨強烈批評，指責他拖延太長時間擊沉中國間諜氣球，但柯比周一表示，延遲(擊落）給美國一個機會，可以更好了解研究氣球。目前各界都在等待碎片提供進一步的信息。

法新社報道指，美國國務院發言人普賴斯周一表示，自侵入美國領空的中國氣球被擊落後，美國與中國當局進行了接觸，但他表示，雙方沒有就國務卿布林肯訪華的重新安排進行“討論” 。

普萊斯向媒體表示，即使在目前緊張局勢加劇的時刻，我們仍希望(雙方）能夠拿起電話交談。他並重申，美國希望與北京保持對話。

普萊斯進一步指出，美國正在與其盟友和合作夥伴保持聯繫，告知他們有關被稱為"中國間諜氣球"上收集到的信息。