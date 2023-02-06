聯合國專家揭露百萬藏族兒童被迫與家庭分離

西藏

2013年6月8日，在加州伯克利市。北加州藏人協會的藏人學校三周年慶典將藏人社區聚集在一起，參加傳統的歌曲、舞蹈、服裝等活動。

三位聯合國特別報告員揭露，約有100萬名藏族兒童與家人分離，被強行送入寄宿學校同化。

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受聯合國人權委員會委託而不是以聯合國名義發表聲明的三位專家說，“我們對近幾年針對藏族兒童的寄宿制度非常關切，它更像一個大規模的迫使藏族兒童同化到占人口多數的漢族文化中的計畫。這種做法與有關人權的國際標準背道而馳。”

專家們指出，在這些寄宿學校里，西藏少數民族兒童被迫接受普通話的 "義務教育 "課程。此外，這些使用普通話的學校當局並不提供深入學習西藏少數民族語言、歷史和文化方面的課程。

專家們感嘆：“藏族兒童因此正在失去流利的母語以及用藏語與父母和祖父母輕鬆交流的能力，這加速了他們的同化和侵蝕了他們的身份認同。"

根據報告人，中國其他地區也存在着寄宿學校，但西藏少數民族地區的寄宿學校比例要高出許多，而且近年來還在增加。報告人表示，在中國全國範圍內，寄宿學校的學生比例超過20%，但他們得到的信息表明，絕大多數的西藏兒童都住在寄宿學校，總共有近100萬人。

專家們表示，藏族兒童進入寄宿學校人數激增， 往往與藏族人居住地區原來的農村學校被關閉，然後由幾乎完全使用普通話進行教學和交流的學校取代有關。

專家們警告，“這些寄宿學校中有許多都遠離就讀學生的家庭。 通過一系列針對西藏教育、宗教和語言機構的壓迫行動，當局似乎採取了將藏族身份強行同化為佔主導地位的漢族的政策。”