【視頻】香港迄今最大的國安法審判周一開庭

香港，司法，國安法

路透社報道，根據《港區國安法》對16名香港民主活動人士的審判周一（2月6日）在香港西九龍法庭開庭，這是迄今為止以該法為名提控丶涉及最多被告的案件，一些觀察認為該案將是對香港司法獨立的一次考驗。

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案件被告是在2021年1月的黎明突襲中被捕的47人中尚未認罪的人，他們因參與民主支持者在2020年組織的非官方立法院初選而被指控陰謀顛覆罪。

法院開庭前，香港社會民主連線主席、前立法會議員梁國雄的妻子陳寶瑩在法院外抗議。

她向媒體表示，“對社民連和許多香港人來說，人們絕不會想到，以和平方式參加立法會初選會被認為是非法的”。她說，會等待看控方指控的理由是什麼。她認為，“參加初選是無罪的，這是政治迫害，所有被逮捕的人都應該被釋放"。

據檢察方表示，審判預計將持續90天，如果指控罪名成立，被告將面臨最高可能終身監禁的刑判。

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2023年2月6日，香港西九龍法院大樓外站崗的警察 REUTERS - TYRONE SIU