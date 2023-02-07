中國氣球被擊毀後北京拒絕接美防長電話

中美氣球事件

這張由美國海軍提供的圖片顯示，2023年2月5日，美國水兵在南卡羅來納州默特爾海域打撈被擊落的中國氣球殘骸。

中國“高空偵查氣球”在美國上空被擊毀當日，中方拒絕了美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和電話通話的建議，這是美國國防部周二宣布的消息。

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不過，美國國防部發言人萊德准將表示，美國維持交流管道暢通的承諾繼續不變。這位發言人的說法顯示中方在獲知氣球被擊落後異常憤怒。

美國F-22戰機星期六在南卡羅來納州海域上空用一枚響尾蛇導彈擊毀了體積大如三輛公交車的中國氣球。中方稱這是一個用於搜集氣象資料的民用氣球，在“不可抗力”下“誤入”美國，但美方認定這是中國的“間諜氣球”，飛臨美國敏感的核導彈基地所在的蒙大拿州上空搜集情報。

萊德准將周二表示，星期六，2月4日，在擊毀中國氣球之後，美國國防部提出建議，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和進行電話通話。

這位發言人稱，“兩國軍隊交流在這些時刻尤顯重要，遺憾的是，中國共產黨拒絕了我們的請求。”

中國政府周一稱，美方擊毀中國“民用氣球”，“反應過度”，“嚴重破壞了兩國關係。”

國際媒體注意到，中國在最初對美國上空出現高空偵察氣球表達“遺憾”後，官方態度經過周末不斷強化，指責美國“過度反應”及違反國際慣例。中國軍方還威脅在類似情況下要採取沒有說明的必要手段。

形成對比的是，在美方通報領悟還有一顆中國氣球在拉美國家上空飛行後，中國當局終於在周一正式予以承認，中國駐哥斯達黎加聖何塞大使館還正式作出“道歉”。

但中方對美國的態度周五隻使用了“遺憾”，隨後越來越強硬。而且令人不解的是，中方為什麼在其氣球進入美國領空後，不向美方通告以尋找解決方案，而是非要等到美方正式捅出這是中國氣球後才被迫出面確認，還要繼續堅稱這顆先進入美國，後進入加拿大，再轉入美國，飛臨敏感的蒙大拿上空的氣球是“意外”？