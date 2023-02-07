加國延長及擴大港人救生艇 團體促同時放寬移民申請條件

加拿大/香港

加拿大宣布，把因應《港區國安法》而讓五年內在任何認可專上學院畢業港人申請「開放式工作簽證」計畫延長兩年，並擴大計畫適用範圍至十年內畢業的港人。加拿大移民部相信，此舉可讓更多港人受惠；當地不少協助港人的團體亦歡迎當局放寬計畫，但同時促請政府儘快放寬相連的永久居民申請資格。

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加拿大兩年前推出「開放式工作簽證」計畫作為港人的「救生艇」，有關計畫原訂今(7日)到期，在期滿前夕，加拿大移民丶難民及公民部部長費沙（Sean Fraser）宣布，延長「開放式工作簽證」計畫的申請期限至2025年2月7日；申請資格亦由原本五年內在加拿大或外國高等院校畢業，放寬至十年內畢業，合資格者均可申請最多三年的工作簽證。

費沙在聲明中表示，延長及擴大「開放式工作簽證」體現加拿大繼續支持港人及眾多人士珍視的自由和民主，並可以讓加拿大僱主在最需要的時候僱用更多技術工人，另外亦同時為港人提供寶貴的工作經驗。但他表明，該部目前未有數據以決定是否為相關計畫的港人提供申請永久居留的特別通道。

根據現行計畫，成功申請「開放式工作簽證」並工作一年後，可透過「香港通道」（Hong Kong Pathway）取得永久居留身份（Stream B），但申請永久居民身份者同樣不得畢業超過五年，以致不少合乎資格取得工作簽證者，無法透過Stream B取得永久居留權。最受影響的，便是2016/17年的畢業生。

英加兩年共吸納約18萬港人

港加聯丶溫哥華支援民主運動聯合會(簡稱「溫支聯」)丶沙省香港同行及溫哥華香港協進會發表聲明，歡迎移民部延長及放寛「開放式工作簽證」申請條件，相信可吸引更多受惠港人申請來加國定居。但對當局未有相應地調整Stream B的永久居民申請條件，四會促請加國儘快放寬Stream B申請條件，以理順整個「救生艇」政策，並延長政策至2026年以後。

另外，香港監察政策和倡議總監高文森(Sam Goodman)亦在社交平台上呼籲，期望在未來數月可以聽到加國把「開放式工作簽證」的延長和放寬延伸至Stream B。

中國在2020年6月底於香港頒布並實施國安法，被指打壓人權，部分國家推出讓港人離開的救生艇計畫，加拿大政府於2021年2月推出相關計畫，根據當局資料，截至上月已批出1700個永久居留權及接近3.3萬個學習簽證和開放工作簽證予申請者，這些移民或准移民中，佔七成以上屬90後年輕人。

英國於2021年1月底推出的英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」移民英國計畫，兩年間已簽發14.45萬個BNO簽證與港人。英國內政部主管移民事務的國務大臣鄭偉祺本月1日公布上述數字時，讚揚移英港人貢獻英國社會及經濟，並重申已於去年10月擴展「5+1」的涵蓋範圍至1997年後出生丶父母其中一方持BNO簽證的港人。