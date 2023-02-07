土耳其敘利亞強震遇難人數增至7300人 土耳其十省進入緊急狀態

土耳其/敘利亞/地震/救援

土耳其和敘利亞強烈地震造成的遇難人數已增至7300人，到2月7日周二晚間，救援人員仍在嚴寒中爭分奪秒營救強烈地震後的倖存者。世界衛生組織警告說，隨着搜救行動持續，最終死亡人數可能超過2萬人。土耳其總統埃爾多安宣布，土耳其十省進入緊急狀態。國際救援陸續展開：台灣第二批搜救隊已經出發；烏克蘭也派出救援隊前往土耳其災區。

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法新社報道，土耳其官方周二晚間發布的最新統計顯示，當地時間周一凌晨土耳其東南部發生里氏 7.8 級地震，造成的死亡人數已增至5434人，2萬6千人受傷；敘利亞遇難人數估計超過1800人，近4千人受傷，而地震造成的死傷人數還在不斷增加。

世界衛生組織周二警告說，隨着搜救行動持續，最終死亡人數可能超過2萬人，並恐將造成多達2300萬人受災，世衛承諾提供長期救助。

世衛組織高級緊急官員馬尚（Adelheid Marschang）表示，災難總覽地圖顯示，恐怕會有2300萬人受災，包括約500萬名弱勢群體。馬尚說："災區各地的民生基礎設施受損，可能還包括醫療基礎設施，主要在土耳其和敘利亞西北部。"

世衛總幹事譚德塞表示，"現在必須與時間賽跑，世衛正在為災區緊急運送賑濟品。譚德塞說："我們出動了緊急物資，也啟動了世衛緊急應變醫療團隊網絡，以便為傷者和最弱勢群體提供必要的醫療服務。譚德塞並稱，世衛組織"將與所有夥伴密切合作，以期在未來關鍵的數小時和數日期間給予援助，並在未來的數月和數年間，支援土、敘兩國政府恢復與重建"。

土耳其總統埃爾多安宣布，南部10個城市為災難地區，因大地震造成廣泛破壞，而這些城市將進入為期3個月的緊急狀態。他並感謝向土耳其提供協助的70個國家。

各國救援團隊周二陸續抵達土耳其。

台灣第二批搜救隊出發。中央社報道，繼台灣首批搜救隊6日晚間搭機前往土耳其救災，第二批搜救人員也在周二晚出發。台灣行政院長陳建仁特別到場授旗，他相信隊員定能達成任務，讓世界看到Taiwan is helping。

中國政府派遣由82名隊員組成的中國救援隊，周二下午攜帶救援裝備和物資，由首都機場出發飛往災區。

正在戰火中的烏克蘭也派出救援隊前往土耳其災區。烏克蘭政府周二晚間宣布，有87人組成的團隊將被派往土耳其協助救災。總統澤連斯基表示，已同土耳其總統埃爾多安通了電話，對地震給土耳其人民帶來的悲劇深表哀悼。

法新社報導，歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）周二證實，歐盟已動員來自19個國家的27支搜救與醫療團隊來協助土耳其，共投入超過1150名救難人員與70隻搜救犬。

美國總統拜登表示，美國迅速調派救援團隊開始支援土耳其搜救。白宮國家安全會議發言人柯比表示，美國將派出兩支各79人的搜救團隊；五角大樓與美國國際開發總署（USAID）也在與土耳其方面協調。