德國、荷蘭和丹麥將向烏克蘭提供100輛豹1坦克

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德國、荷蘭和丹麥的國防部長2月7日周二宣布，烏克蘭將在未來幾個月內收到至少100豹1A5(Leopard 1 A5 ）坦克，預計德國的豹2坦克將於3月下旬、4 月初運抵烏克蘭。而俄軍目前正朝深入頓內茨克的烏克蘭兩個重鎮推進，澤連斯基呼籲西方提供更多武器以使烏軍堅守烏東重鎮。

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法新社消息，豹1型坦克屬於老式裝甲戰車。德國、荷蘭和丹麥三國周二在一份聯合聲明中稱，這些德國製造的坦克是從工業庫存中翻新的。

這一消息是在德國國防部長皮斯托厄斯 (Boris Pistorius) 突然訪問基輔之際發布的。

消息稱，除了交付豹1坦克之外，德國、荷蘭及丹麥三國還承諾，為烏克蘭士兵提供操作這些坦克的培訓，並將提供配件和彈藥。

德國新任防長皮斯托厄斯日前訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基及防長列茲尼科夫會面，在會談期間談到提供豹1坦克，他並稱，烏克蘭軍方在2024年第一或第二季之前，最少有三個營配備這一款的坦克，他並表示，此舉有望實現烏克蘭自衛及抵擋攻擊的能力。

三國並表示，有關的倡議也對其他夥伴國開放。 比利時表示有興趣參與這項計畫。

在德國政府向德國企業開放綠燈，允許向烏克蘭提供企業庫存的坦克後，向烏克蘭交付豹1戰車成為可能。 可能向烏克蘭提供的這款坦克總數為178輛，但由於這項坦克已經退役多年，實際可以交付的數量將取決於修復翻新的時間。

豹1坦克是豹 2 坦克的前身，德國在今年1月底同意從德國聯邦國防軍的裝備中提供14輛豹2主戰坦克。

烏克蘭敦促西方國家加快運送這些有助於擊退俄羅斯進攻的重型坦克。 德國的豹2坦克將於3月下旬、4 月初運抵烏克蘭。

另外，波蘭已承諾交付14 豹2A4坦克，加拿大交付4架豹2坦克，而擁有豹2坦克的芬蘭、瑞典和挪威已表示願意向烏克蘭提供坦克，西班牙和葡萄牙也做出承諾。

另據報道，俄羅斯周二表示，俄軍正朝烏克蘭巴赫姆特市和布格列達爾鎮推進，這是烏東頓內茨克州的兩大交戰點，而頓州現已成為俄軍攻勢一觸即發之處。

法新社報導，在俄軍公布上述消息前，烏克蘭總統澤連斯基上周警告，烏軍將堅持戰鬥以儘可能捍衛巴赫姆特（Bakhmut）"堡壘"，他呼籲請西方提供更多武器讓烏軍能守住這座城市。

俄羅斯國防部長紹伊古在與國防官員召開的會議中表示："作戰行動此刻在布格列達爾（Vugledar）和阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）成功推進。"

紹伊古並列出俄軍近來在頓內茨克州"解放"的7座村落，包括元月間被俄軍攻下的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）。

巴赫姆特位於蘇勒答爾以南不遠處，是個受到戰火重創的城市，市內人口幾乎已全數逃往外地。當地連月來的激烈戰鬥，已成為俄軍侵烏近一年來耗時最久的攻擊行動。

俄軍一旦攻下巴赫姆特，將取得繼續深入頓內茨克的通道，而俄羅斯當局已決心將攻佔頓州作為優先軍事任務。

另外，巴黎市長反對俄羅斯運動員參加奧運會的想法。

巴黎市長辦公室周二表示，在烏克蘭戰爭仍在繼續的情況下，巴黎市長伊達爾戈反對俄羅斯選手參加2024年奧運會。

伊達爾戈曾在上個月表示，她認為俄羅斯人可以“以中立的身份”參加奧運會，以避免“剝奪運動員的比賽機會”。而上述聲明意味着她的立場發生了改變。

國際奧委會此前曾表示，如果俄羅斯和白俄羅斯運動員獲得亞運會參賽資格，那麼他們就有可能參加2024年奧運會，從而引發了烏克蘭及其盟友的譴責。