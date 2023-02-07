歐盟首份外國操弄資訊報告：中俄聯手威脅加大

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歐盟對外事務部周二2月7日發表首份"外國資訊操弄乾擾威脅"報告，指出中、俄兩個威脅主體的合作令人擔憂。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利在論壇致詞中表示："如果資訊有毒，民主將無法運作。"

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中央社消息，歐盟對外事務部（European External Action Service，EEAS）負責人、歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在該部周二舉辦的外國資訊操弄乾擾（foreign information manipulation interference，FIMI）論壇致詞說："如果資訊有毒，民主無法運作。"

除了俄羅斯長期對歐洲操弄資訊、試圖影響輿論，博雷利表示，歐盟自新冠疫情流行以來，開始關注"敘事之戰"（the battle of narratives），也就是中國對外操作資訊的現象。

歐盟對外事務部自2015年以來共收集到超過1萬5000件外來勢力對歐洲資訊操弄案例。周二發布針對去年10月至12月的100個案例分析報告，其中俄羅斯83件，以俄語占最多；中國12件，其中7成為英語；還有5個案例是中俄協作。

博雷利表示："（資訊操弄）威脅主體如俄羅斯與中國之間的合作，這是這份報告令人擔憂的主要發現。"

根據這份報告，旨在"誤導議題方向"的資訊操弄在中國對歐案例佔56%、俄羅斯佔42%；意圖"歪曲事實"的在俄羅斯案例佔35%、中國佔18%。

這些假資訊攻擊對象最多是烏克蘭，其次為歐盟機構，博雷利本人和美國也是被針對的對象。報告指出，中國特別意圖分化西方，將美國描繪為歐洲不安的來源。

至於中俄合作操弄歐洲輿論，報告指出，中國官方控制媒體和中共官員社群媒體均協助放大有利於俄羅斯政府的陰謀論，例如散布美軍在烏克蘭設生物實驗室的假新聞。

在歐盟對外事務部的論壇中，歐洲議會"外國干預歐盟民主程序特別委員會"（INGE）主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）等多位與會者都直言，歐盟面對假新聞"還沒準備好"、"太脆弱"，當務之急是建立民眾對資訊戰、混合戰的狀況認知，以及因應問題的迫切感。

曾在2021年11月率領歐洲議會第一個正式代表團訪台的格魯克斯曼，特別分享他訪台時與現任數位發展部長唐鳳交談的心得。

格魯克斯曼說："台灣在中共常態的（資訊）攻擊下建立了民主，他們用靈活敏捷的方式因應。"包括集結媒體、公民、智庫、非政府組織，建立快速且全面的假新聞反應機制，值得歐盟參考。

博雷利並宣布，歐盟執委會將建立應對外國資訊操弄的"資訊分享及解析中心"（Information Sharing and Analysis Centre），以集中彙整、分析案例，分享知識及經驗。