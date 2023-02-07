氣球事件打亂了習近平的開局之年？

中美氣球事件

氣球事件導致外界對中國領導人習近平領導力質疑之際，習近平強調“中國式現代化”打破了“現代化等於西方化”迷思，不過，要推進“中國式現代化”，他認為“必須抓好開局之年的工作”。

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那麼，2023年是習近平第三任總書記之後的“開局之年”？習近平在新進中央委員及候補委員、省部級主要領導幹部學習班開班式上特彆強調十八大以來，也就是他登上中共總書記寶座以來，“成功推進和拓展了中國式現代化”，而且創立了“新時代中國特色社會主義思想”，他在講話中隱去了這個一長串文字表述的思想最前面的“習近平”三個字。

習近平說，“黨的領導決定中國式現代化的根本性質”，換句話說，習近平界定的這個不同於西方的中國現代化的性質，其實是一黨獨裁下的“現代化”，他補充，只有堅持黨的領導，中國式現代化才能前景光明。

這是否符合一些觀察人士的批評？這個習定義的中國式現代化是封閉性的，一黨專制的，沒有現代化國家通常所具有的現代性：包括開放，民主、自由、人權等基本價值觀。

但是習近平認為這一“中國式現代化”，“代表着人類文明進步的發展方向，展現了不同於西方現代化模式的新圖景，是一種全新的人類文明形態”，習近平更宣稱，中國式現代化“打破了現代化=西方化迷思”。它蘊含著獨特的世界觀，價值觀，文明觀，民主觀等等。

在展示這一中國式現代化藍圖之後，習近平談到“國家安全觀”，他說，要“堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全和重點領域安全。”這應該與他不斷強調的“保江山”有關係。

在這一背景下，習近平說推進中國現代化面臨各種風險，“必須增強憂患意識，堅持底線思維”，“敢於鬥爭”。講到最後，習似乎回到更現實的層面，他說推進中國式現代化，“必須抓好開局之年的工作”。開局之年的工作是什麼，他沒有再講。

2023年應是習近平擔任第三任中共總書記的“開局之年”，但開局之年連官方公布的數字都無法樂觀，一個是去年經濟增長僅為3%，為文革導致中國經濟崩潰以來第二低；一個是官方正式承認中國人口萎縮，這是六零年代大饑餓以來首度出現的事件，而後者是帶有趨勢性的事件，一些專家懷疑中國“未富先老”癥狀全出。

習近平沒有解釋過中國面臨的形勢很嚴峻的原因何在？其實普遍的看法是，這與他的三年嚴酷清零政策有着極密切的關係，三年清零在民間白紙抗議、經濟滑坡、染疫人數止不住的爆炸性增長背景下被迫於去年12月7日告終。

中國人喜歡說“新年大吉”，但習總書記的“開局之年”發生了一個不太“吉利”的事件，中國釋放的氣球飛到美國領空，中方說這是為了搜集氣象資料“誤入”美國，美方不相信，認定這是執行間諜任務，於是把氣球擊毀了。這件事的直接後果就是習近平與拜登確定的美國國務卿布林肯2月5日訪問北京告吹，這次訪問本應是近六年之後第一位美國外交高官訪問北京。從習最近展示的一些姿態看，他至少不希望在開局之年把中美關係搞砸。

紐約時報援引專家分析，布林肯訪華取消，讓習近平失去了要求美國減少施壓的機會。華盛頓正在通過加強與亞洲盟友的安全夥伴關係，限制向中國出口半導體等措施，向中國施加越來越大的壓力，“促使美國減少施壓本可能會讓習近平把更多注意力放在緊迫的國內事務上，比如重振中國疲軟的經濟”，氣球事件暴露了習近平政權內部的溝通和控制出了問題，習本人引以為傲的安全機構也沒有像他所認為的那樣起作用，這讓一些美國專家對習近平的領導力提出了質疑。

未來將接任總理的李強主持了前面提到的新進中央委員及候補中央委員以及省部級主要領導學習班開班式，李強兩句話總結直奔開班式要旨，要在座的黨國諸位高官“深刻領悟兩個確立的決定性意義”，做到“兩個維護”。

觀察人士指出，恐怕這個學習班會議的意義就在這裡，在這開局之年，一切都很慌亂之際，強調確立習近平在全黨的核心地位，確立習近平思想的指導地位，比什麼都重要。“中國式現代化”說來道去，仍然在圍繞着習近平個人的權力打轉。讓人多少有點費解的是，為什麼要不斷地強調“兩個確立”，難道習近平的核心地位還沒有真的確立嗎？