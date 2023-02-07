英媒：香港「Disney+」再下架動畫 涉中國強迫勞動

香港/政治

迪士尼在香港下架的片集部分內容 2023年2月7日

迪士尼影音串流平台「Disney+」似乎再次把中國忌諱的動畫從香港播放平台下架，英國《金融時報》報道，「Disney+」香港平台《阿森一族》（The Simpsons）其中一集突被下架，當中有影射中國新疆強迫勞動的嘲諷對白。

廣告 繼續瀏覽後續

這篇周一刊出的報道指，涉事的是《阿森一族》第34季第2集，與去年10月播出，但最近卻在香港平台被下架，故事描述其中一個角色正透過虛擬單車旅程欣賞中國風光，當畫面出現世界七大奇蹟之一的中國長城時，講師的旁白說：「請看看中國的奇蹟：比特幣礦山丶由孩子們製造智能手機的強迫勞動營」。

中國被指在新強把維吾爾族人困在營內，並實施強迫勞動，聯合國人權高級專員去年更發表報告，指北京「嚴重違反人權」，可能觸犯「反人類罪」。北京否認侵擾新疆人權，聲稱那是教育營。

港府發言人沒有回應有否要求迪士尼將節目下架，但聲言電影檢查條例不適用於串流平台。迪士尼則拒絕回應。

現時未知迪士尼是自我審查抑或應當局要求而將動畫從香港下架，但報道指出，迪士尼本月有兩套漫威( Marvel)電影在中國上映，而香港浸會大學電影學院副教授吳國坤則估計，此舉更多是迪士尼的自我審查，因為該公司在中國有巨大商業利益，還包括主題公園等等，故此可能策略性地把會得罪中國的集數下架。

迪士尼之前曾於2021年把2005年播出的第16季第12集《阿森一族》從香港平台下架，該集內容談及主角一家到中國，在天安門廣場背景下參觀毛澤東遺體時，畫面豎立一塊碑，寫有「1989年，此處沒事發生」；另又出現影射六四事件中的「坦克人」的片段。

另外，迪士尼真人版電影《花木蘭》2020年上映時，在片尾的鳴謝名單中，出現「吐魯番公安局」丶「新疆自治區黨委宣傳部」等新疆中共機構，引發輿論抨擊，並觸發美國共和及民主兩黨共19名國會議員去函迪士尼，要求行政總裁包正博交代該公司與新疆當局的合作關係，並質問對方對新疆政治複雜性的認知度。