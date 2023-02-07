華盛頓郵報揭示中國間諜氣球為何入侵美國

中美氣球事件

2023年2月3日，一個氣球漂浮在莫桑比克的哥倫比亞上空。一個巨大的高空中國氣球周五在美國上空航行，儘管中國堅決否認，但仍招致五角大樓對間諜活動的嚴厲指責。

《華盛頓郵報》專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）引述情報分析師表示，中國偵察氣球此時入侵美國，可能是為了展現實力，抑或是內部強硬派欲破壞美國國務卿布林肯訪華。他指出：對中國國家主席習近平的好戰政權來說，能讓美國難堪的機會永遠吸引人。

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伊格內修斯表示，情報官員尚不清楚北京為何會選在此時派偵察氣球飛越美國，尤其是在布林肯訪中前夕，但有幾個可能性：

一個可能是鑒於經濟成長緩慢、人民政治抗爭及新冠病毒疫情管理不善等一系列內部問題，中國企圖透過偵察氣球展現實力。對中國國家主席習近平的好戰政權來說，能讓美國難堪的機會永遠吸引人，尤其是華府近來在台灣海峽和南海進行“自由航行行動”。

情報分析師另一個考慮的可能性是中國軍方或領導階層內強硬派人士想破壞布林肯訪華。布林肯訪華主要目的為尋求建立戰略穩定措施或護欄，降低美中因為台灣或其他議題爆發衝突的可能。

最後一個，則單純是一連串失誤所造成。伊格內修斯說，這在任何情報或軍事行動中都可能發生，如同一名五角大樓官員所指：“有時候左手不知道右手在幹什麼。”

《華盛頓郵報》另一名專欄作家塔魯爾（Ishaan Tharoor）則分析，這次偵察氣球事件對中國造成的傷害多於美國。北京今年試圖擺出較友好姿態，希望消除國際對中國日益升高的恐懼與不滿，布林肯訪華本可能為美中翻開新頁，此次事件卻反而凸顯雙方緊張的嚴重程度。

塔魯爾指出，若習近平與中國高階領導人果真對偵察氣球一無所知，則會引發更令人不安的疑問，包括中共內部權力結構派系是否想破壞習近平的權威。