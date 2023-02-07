2022年中國失去美國第一大貿易國地位

中美貿易

2022年美國進口急劇上升，對外貿易赤字創下歷史性紀錄，但伴之以一個突出的現象，中國卻失去了美國第一大貿易夥伴國的地位。

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美國商務部周二公布的數字顯示，中國失去了美國第一大貿易夥伴國地位。這是2019年以來首次發生的事件。那一年，中美貿易大戰激烈，導致中國對美出口貿易倒退。

根據美國商務部的數字，美國2022年從中國進口了5370億美元產品，低於美國從歐洲聯盟進口的5530億美元。

導致中國喪失美國第一大貿易國地位的原因，主要因歸咎於北京嚴酷的清零政策，以及美國供應來源的多樣化，特別是來自其他亞洲國家的供應增加。

不過，與2021年相比，美國從中國進口的總體數量有所增加，當年為5050億美元。

根據美國商務部，美國2022年對外貿易赤字創下歷史性紀錄，也就是說，這是自1960年以來最高的赤字水平。

根據周二公布的數據，美國去年與世界其他最大經濟體的商品和服務逆差為9481億美元。比2021年的歷史性紀錄還多出1030億美元，即12.2%。

逆差高升主要由於進口的急劇上升，從一年前的34020億美元躍升至39580億美元。 數量的增加反映了美國企業和消費者對外國製造的產品和服務的強勁需求，因為國際貿易正在從兩年的新冠大流行中復蘇。

從汽車行業到消費品（藥品、移動電話等）、工業材料和用品以及食品（增加261億美元），美國所有主要行業去年的進口都有所增加。

但中國卻沒有從這一復蘇形勢中明顯獲益。