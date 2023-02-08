批評埃爾多安聲浪不斷上升 推特在土耳其受到限制

土耳其/地震

土耳其和敘利亞遭受強烈地震，死亡人數增至超過12,000 人，在災難發生兩天後倖存者機會越來越渺茫，土耳其國內對總統埃爾多安的批評聲浪不斷上升，推特在土耳其受到限制。

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法新社報導，土耳其警方自這場地震發生以來已拘捕18人，理由是他們在社交媒體發布"煽動性"貼文，或批評土耳其總統埃爾多安政府處理災情的方式。

法新社記者目前無法在土耳其各地連上推特，但透過翻牆軟件VPN可以連上。根據監測網絡故障事件的非政府組織Netblocks.org，推特在土耳其受到限制，遭到所有主要電信業者完全封鎖。

該組織警告："在經歷周一（6日）的致命連環地震後，這項過濾措施可能影響進行中的社區救援工作。"該組織指出："土耳其過去發生國家緊急情況和安全事件期間，曾有限制社交媒體的歷史。"

土耳其總統埃爾多安周三先後到卡赫拉曼馬拉什和哈塔伊等受災省份視察災情。他回應有關救援工作的批評時承認，當局在地震後的初期反應存在問題，但他同時指出，面對這樣大規模的災難，是難以事先做好準備應對，而政府會加快廢墟清理和房屋建設。埃爾多安並呼籲民眾不要理會"挑撥的人"，強調目前是要團結一致的時刻。他稱，不能容忍一些人為了政治利益而發放負面信息。

法新社稱，由於網上對政府批評聲浪不斷，土耳其主要移動電話提供商無法訪問Twitter。

另外，埃爾多安表示，政府會為每個受災家庭提供1萬土耳其里拉，摺合約530美元的援助，並承諾會在10個受災省份啟動大規模住房行動，為災民提供安置房屋。