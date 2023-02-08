澤連斯基呼籲西方提供先進戰機 蘇納克稱軍援烏克蘭"沒有例外"

英國/烏克蘭/澤連斯基/軍事

英國首相蘇納克周三2月8日表示，向烏克蘭提供軍事武器“沒有例外”，包括烏克蘭總統澤連斯基要求的戰鬥機；蘇納克稱，英國向烏克蘭承諾提供的挑戰者2型坦克下個月將交付給烏克蘭；俄羅斯駐英使館警告，如果英國決定向烏克蘭派遣戰機，俄羅斯將做出回應。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，澤連斯基周三突訪英國，與英國首相蘇納克舉行會晤，訪問期間，澤連斯基再次呼籲西方向烏克蘭提供先進戰機。英國首相蘇納克在會談後表示，英國“長期以來一直明確表示，在向烏克蘭提供軍事援助方面不排除任何可能”；而(向烏克蘭）提供戰機當然是我們討論的內容”。

蘇納克強調，“我們今天討論了這一問題，我們之前也有過討論，這就是為什麼我們今天宣布，英國將訓練烏克蘭士兵駕駛符合北約標準的戰機"。

蘇納克並稱，英國與盟友就此也進行了討論，原因是英國的一些戰機與其他多國合約下製造的。

蘇納克與烏克蘭總統澤連斯基在英格蘭南部舉行的聯合新聞發布會上發表上述講話的。目前烏克蘭士兵正在這裡接受訓練。

英國首相蘇納克的發言人表示，英國希望儘快開始培訓烏克蘭戰鬥機飛行員。不過，該發言人表示，英國尚未決定是否向基輔提供戰鬥機。他們補充稱，“首相已責成國防大臣研究我們可能提供哪些戰鬥機，但要明確的是，這是一項長期解決方案，而不是烏克蘭目前最需要的短期能力。”

英國首相府周三早上宣布擴大對烏克蘭武裝部隊的訓練計畫，也就是在去年夏季啟動、聚焦陸戰的培訓計畫之外，另外納入烏克蘭空軍飛官和陸戰隊。

首相府指出，英方目標為確保烏軍飛行員未來能駕馭北約規格的先進戰機；英國將與國際盟友協調合作，致力滿足烏克蘭的防衛需求。這樣的說法相當於為西方未來提供烏克蘭先進戰機埋下伏筆；各國先前多次表示，暫不考慮支援戰機。

蘇納克並表示，英國向烏克蘭承諾提供的英國"挑戰者"坦克下個月將交付給烏克蘭。蘇納克說，上周前來英國接受訓練烏克蘭軍人，下個月就可以駕駛挑戰者2型坦克保衛烏克蘭領土主權了。

蘇納克並與澤連斯基簽署了“倫敦宣言”，以深化兩國的合作”。

俄羅斯駐英國大使館周三警告，如果英國決定向烏克蘭派遣戰機，將會使局勢進一步升級，而俄方將對英方採取的任何不友好行動作出回應。

另外，在烏克蘭總統澤連斯基於英國議會發表演講前，蘇納克表示，英國政府希望看到今年在烏克蘭戰場上取得決定性的軍事勝利。蘇納克說，“我們的目標仍然是確保烏克蘭在這場衝突中取得勝利。”“我們將繼續支持烏克蘭，以確保今年在戰場上取得決定性的軍事勝利。”

而烏克蘭總統澤倫斯基周三證實，他將於周四會見歐盟領導人，討論他要求的西方盟友提供額外軍事支持。