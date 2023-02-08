華盛頓指中國向全球五大洲施放間諜氣球

間諜氣球事件

2023年2月4日星期六，一個大氣球漂浮在大西洋上空，就在美國南卡羅來納州的海岸邊。氣球最後被一架F-22戰鬥機的導彈擊中後墜落。

美國白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾周三說，中國在最近幾年部署了一支“用於在全球從事間諜活動的氣球艦隊”。

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美國白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾周三在白宮新聞簡報會上表示，“中國的氣球出現在全球五大洲”，它們“侵犯了國家主權”。

面對中國近年來向全世界派遣間諜氣球的情形，這位發言人表示，美國正在“同盟國和合作國家”展開協商。

美中圍繞中國“間諜氣球”之爭愈演愈烈，在一隻巨大的中國氣球侵入美國高空，被美國戰機擊毀幾日後，美國總統拜登周二在國會發表國情咨文時明確就此表示，美國不會容忍中國威脅。但他補充說，美國也不會尋求與北京發生衝突。

拜登對國會議員說：“正如我們上周明確所做的，如果中國威脅了我們的主權，我們將一如所做過的那樣採取行動保衛我們的國家”。

進入美國領空的中國氣球被美國認定為“間諜氣球”，在美國上空盤旋一周後被美國戰機擊落，中國則稱這是一隻“民用性質”的氣球，主要用於“氣象研究”，指責美國做法過度。

美方當時還宣布，另一隻中國高空偵查氣球正在拉美上空飛行。在2月4日一架F-22擊落這支氣球後不久，中方承認這隻幾乎同時出現在拉丁美洲上空的氣球也是中國施放的。中國向哥斯達黎加就此道歉，但不肯向美國認錯。

華盛頓在擊落這隻氣球後還表示，中國已經不是第一次向美國放氣球，在特朗普執政期間，中國氣球三次短暫進入美國領空，在拜登執政初期，又一顆中國氣球進入了美國