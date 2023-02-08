馬克龍：烏克蘭可以依靠法國及盟友贏得對俄羅斯的戰爭

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烏克蘭總統澤連斯基在訪問英國後，前來法國巴黎，與法國總統馬克龍及德國總理朔爾茨舉行會晤。馬克龍周三晚間表示，烏克蘭可以依靠法國及其歐洲夥伴和盟友贏得對俄羅斯的戰爭。澤連斯基證實周四將訪問布魯塞爾會晤歐盟領導人。

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法新社記者報道，烏克蘭總統澤連斯基周三晚間抵達巴黎附近的奧利機場，隨後他將與法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨共進晚餐。

朔爾茨預計在巴黎時間晚上9點30分之前抵達愛麗舍宮。澤連斯基下飛機時受到了法國國防部長塞巴斯蒂安·勒克努的迎接。

法新社稱，澤連斯基周三晚間"旋風式"訪問愛麗舍宮，此次訪法雖然與倫敦之行規模上不成比例，但卻是對馬克龍的"重要認可"。

此前，法國總統府宣布，馬克龍晚間將德國總理朔爾茨一起會見澤連斯基，但沒有提供更多細節。朔爾茨的發言人表示，預計朔爾茨將前往巴黎會見澤連斯基和馬克龍。

澤連斯基在英國訪問期間證實，他將於周四前往比利時布魯塞爾會見歐盟領導人。意大利政府消息指，總理梅洛尼屆時將會與澤連斯基會面。

據歐洲聯盟官員說，烏克蘭總統澤連斯基將於周四訪問布魯塞爾，他將發表演說並參加歐盟27成員國領導人峰會。

自俄羅斯近一年前入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤連斯基至今只出國一次，他在去年12月在華盛頓受到英雄般的歡迎。

中央社稱，歐盟官員希望澤連斯基赴布魯塞爾訪問，並和歐洲領導人會面。這次訪問在很大程度上僅具象徵性，但在歐盟幾個月來展現對烏克蘭支持的情況下，澤連斯基此行仍然充滿高度期待。

基於安全考量，澤連斯基這次可能的歐盟峰會之行嚴格保密。

不過，歐洲議會消息人士說，他們準備為澤連斯基舉行一次特別會議，讓他發表演說。之後，澤連斯基將前往布魯塞爾市另一端出席計畫已久的歐盟27成員國領導人峰會。

去年澤連斯基赴美時，美國總統拜登承諾提供愛國者導彈系統，以利於烏克蘭抵禦俄羅斯的空中攻擊。不過在布魯塞爾，澤連斯基不太可能得到任何這樣具體的軍事援助聲明。

消息稱，澤連斯基此次高風險訪問將達到另一個目的：此行可以讓澤連斯基有機會向關鍵盟友表達強有力的個人感謝，促使他們繼續在俄烏戰爭上採取一致的立場，並做出更大的貢獻。

歐盟高層官員上周剛剛在烏克蘭舉行會議，重申歐盟對烏克蘭的承諾。