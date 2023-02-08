2022年美中貿易額與貿易逆差雙雙創新高

中美貿易

華府與北京外交關係時好時壞，但世界兩大經濟體之間的貿易關係卻從來熱度不減：去年美中雙邊貿易總額創下歷史新高；同時，美國多年來希望縮減美中貿易逆差，但去年，美中貿易逆差又創新高。

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美國聯邦商務部7日發布統計：2022年，美中貿易額為6900億美元，其中，美國自中國進口總額為5388億元，中國自美國進口1538億美元；美國對華貿易逆差從2021年的3535億美元增至3829億美元。

2018年，前總統特朗普為保護美國企業智慧財產權，決定對價值3000億美元的中國制商品加重課徵關稅。時至今日，大部分高關稅仍未撤銷，但卻不妨礙雙邊經貿增長。前任美國貿易副代表葛雷瑟(Ed Gresser)指出：“關稅並沒有絕對影響力，至少目前還看不出來。”

另外，美國2022年對外貿易逆差連續第三年創歷史新高，從2021年的8451億美元躍升12.2%，達到9481億美元。而6年前的這一數字還只是現在的一半。美國貿易逆差不斷攀升的主要原因有三：油價暴漲、通貨膨脹以及美國人對進口商品的旺盛需求。多年來，美國一直存在巨額貿易逆差問題，但通常不會對經濟表現產生太大影響。然而，2022年貿易表現的起伏導致了GDP的大幅波動。

去年，美國與最大的兩個貿易夥伴中國和墨西哥之間的貿易逆差均有所擴大。然而，去年美國貿易逆差增幅最大的是對歐洲貿易。由於強勢美元使外國商品變得更便宜，美國人得以購買更多的外國進口商品；同時美國經濟也處於更佳狀態，而其他國家的經濟復蘇速度要慢於美國，且受強勢美元和通脹上升的打擊，因此無力購買足夠的美國出口產品。

美國商務部7日公布2022年外貿數據還顯示，中國已不再是美國第一大貿易夥伴國，這是自2019年以來首次發生的事情。美國2022年從中國進口了5388億美元產品，低於美國從歐盟進口的5530億美元。分析指出，導致中國喪失美國第一大貿易國地位的原因，主要歸咎於北京的清零政策，以及美國供應來源的多樣化，特別是來自其他亞洲國家的供應增加。