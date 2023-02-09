中國人來港澳又增一途 大灣區「人才」可申請1至5年特別簽注 能否工作未交代

香港/政治

中國出入境管理局發出公告，自本月20日起，容許在粵港澳大灣區內的六類人才，自行申請往來港澳人才簽注。簽注有效期分別為一至五年，簽注持有人在有效期內可多次往來港澳地區，每次停留最多30天。

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這個名為「試點實施」的往來港澳人才簽注政策今(9日)早由出入境管理局發布，訂明有關政策是為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展而設。但當局未有說明，有關簽注是否容許持證人在港澳地區工作，亦沒有交代受惠的人數。

除了香港和澳門兩個特區，粵港澳大灣區還包括廣州丶深圳以至肇慶等九個廣東省城市，人口合共8670萬，扣除港澳，區內人口仍高達7861萬。現時中國內地人可透過輸入內地人才計畫來港工作，但須由僱主在香港申請，與是次試點計畫由該人自行在大陸向公安機關申請不同，但以現時大灣區可即日往返的交通情況，若新簽注容許持證人在港工作，大灣區人才可透過30天出入一次而達致在港工作一至五年。

根據公告，具資格申請有關簽注的六類人才包括簽注有效期五年的傑出人才；三年期的科研丶文教及衞健人才；以及一年期的法律和「其他」人才。六類人才均有界定，但「其他」人才一項有較大彈性，是泛指由灣區人才丶科技主管部門認定的高層次管理和專業技術人員，令合乎資格者人數大增。

根據公告，簽注年期最長的傑出人才，是指對大灣區建設發展作出重大突出貢獻或者區內急需的頂尖人才；至於科研丶文教及衛建人纔則是指相關機構或院校內的「副高級以上」職稱人員；法律人纔則是指參與在香港和澳門法律仲裁程序的中國內地仲裁員丶處理內地與港澳投資爭端的內地調解員等。合資格者可根據實際需要，單獨或同時申請辦理到香港及澳門的簽注，申請時向縣級以上公安機關或出入境管理機構或到管理局網站提出即可。