中國在德國也有間諜活動

氣球事件連鎖反應

這張由美國空軍提供的照片顯示，2023年2月4日，在弗吉尼亞州蘭利-尤斯特斯聯合基地，一名美國空軍飛行員駕駛F-22猛禽戰鬥機起飛。在總統拜登指示下，這架戰機在南卡羅來納州海岸附近擊落了一個來自中國的高空偵查氣球。

據《西德意志彙報》報道，中國一個間諜氣球在美國上空被發現後，德國安全當局警告說，中國在德國也有情報活動。

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德國代表團11月訪問北京時，總理朔爾茨的許多工作人員都帶着新手機。其他手機留在總理的飛機上。其他設備裝在密封的袋子里，在訪問中國期間，這些設備被密封起來。在中國使用的政府電話在旅行結束後被銷毀。德國政府對中國的不信任是很大的。

德國憲法保護局局長托馬斯哈爾登旺在十月與俄羅斯衝突的背景下，警告說，“德國安全的更大危險來自中國，俄羅斯是風暴，中國是氣候變化。”

在目前關於憲法保護的報告中，政治、行政、商業、科學和技術以及軍事被列為中國在德國的間諜活動目標。中國對信息的渴求讓德國安全當局感到震驚。在過去十年中，中國在其他國家的間諜活動也大量增加。

數月前，美國聯邦調查局局長克里斯托夫雷和英國情報局局長肯麥卡勒姆敲響了警鐘，“中國的間諜活動是對西方反間諜活動的最大挑戰。”美國稱，美國聯邦調查局處理了數千起正在進行的針對中國的反間諜案件，平均每天增加兩起新案件。英國報告稱，自2018年以來，與中國有關的調查量增加了七倍。

柏林也對中國具有戒備心理。自民黨外交政策專家格拉夫蘭布斯多夫表示，“我們必須假設，中國也在試圖監視我們在德國的敏感數據。”

中國擁有世界上最大和最活躍的情報部門之一，其中心是國家安全部。該部仿照20世紀80年代俄羅斯克格勃的模式，將外國間諜活動、反間諜活動、網絡攻擊和影響行動集中在一起。據歐洲對外行動局的安全專家的消息，僅在布魯塞爾這個許多歐盟機構和北約的所在地，就有多達250名中國特工在行動。

在德國，中國在工業間諜領域特別活躍。中國國家安全局採取了一種有針對性的、非常全面的方法，它從公民那裡收集大量的個人數據，並在其中搜索潛在的招募對象。

德國憲法保護局警告說，中國在商業和科學領域也有間諜活動。有些人也被中國特工盯上了。為了實現其雄雄心勃勃的工業政策，中國在商業和科學領域使用間諜，全部或部分購買德國高科技公司，並專門招募知識載體。在一份關於科學和研究中的間諜活動的出版物中，德國憲法保護局明確警告說，中國正在努力專門獲取有關所謂兩用物品的知識，這些物品即可民用，又可軍用。中國從德國招募科學家是常見的做法。例如通過中國的學術活動。

另外，中國在德國還進行網絡間諜活動。近年來，中國駭客在德國的攻擊主要是針對技術、化工、航運和國防工業的公司。

中國情報部門也在密切關注生活在國外的國民。在德國華人社區，居住在該國的反對派成員和爭取獨立的民族群體成員，如維族和藏族，尤其感受到北京的壓力。所謂的海外警察局對散居在歐洲和世界其他地區的華人進行調查和施加影響。據德國政府稱，在德國也有兩個這樣的站點