華日：中國消費者因信心受挫積攢現金

中國消費習慣變化

據華爾街日報周四2月9日報道，中國民眾去年減少了舉債、增加了儲蓄，尚不清楚要過多長時間他們才能重新隨心所欲地花錢，而這給經濟增長帶來了挑戰。此外，已經有一些中國經濟學家表示說，消費者沒信心時，直接發錢或者消費券最有效。

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該報導說，在取消嚴格的防疫限制措施後，中國政府正試圖推動經濟增長。當前面臨的一個挑戰是：中國民眾去年減少了舉債、增加了儲蓄，尚不清楚要過多長時間他們才能重新隨心所欲地花錢。

報導引述中國政府數據，2022年中國累計新增居民貸款相當於5,640億美元，同比下挫逾一半，並創下自2014年以來最低累計新增量。這種大幅下滑的主要原因是，住房銷售下降，進而導致對新房貸的需求減弱。另外，在影響過眾多中國城市的封控實施期間，日常消費支出受到了衝擊，削弱了短期借款的需求。

人們轉而積攢現金，推動2022年中國累計新增居民存款達到逾2.6萬億美元的紀錄高位。

報導又說，由於基本沒什麼有吸引力的投資選項，中國股市又經歷了乏善可陳的一年，甚至一些中國房主還用手頭多餘的現金提前還了房貸，而非進行大筆採購。

不僅華爾街日報目前注意到，歷經嚴格防疫封控三年後中國民眾消費信心普遍不足的問題，其實早在北京政府宣布放棄清零政策後，據上海社會科學院國際投資研究室主任孫立行就已經指出，疫情期間支持中國經濟的是出口成長，在全球景氣欠佳、外部需求下降、去年同期基數偏高等影響下，中國出口數據從8月開始持續下降。

據他觀察，中央經濟工作會議之所以提到力拚經濟、擴大內需，把恢復消費、需求放在第一個位置，這是因為在全球經濟衰退，出口下滑情況下，2023年經濟成長重心將在促消費、穩就業，尤其消費是經濟成長第一驅動力。

但他同時強調，現在最大問題就是中國消費者的消費信心不振，疫情反覆限制了實體消費，3年疫情也幾乎重構了市場生態，民眾收入預期下降，更不可能談消費。官方必須從提升民眾收入水平、降低失業率、改善貧富差距、創造投資等方式去逐步地帶動、重振消費信心。

孫立行認為，去年12月中央經濟工作會議放出政策訊號，目的就是讓市場對於主體政策可預期，在這種情況下，市場較能有所準備、降低衝擊風險。疫情後續經濟復甦，政策是個引導作用，基本上會有一定的連續性，避免有效性衝突發生。

經濟學家：消費者沒信心時直接發錢最有效

儘管中國決策者把促進消費作為2023年的頭等大事，但具體準備採取什麼措施來實現這個目標，卻語焉不詳。

值得注意的是，與美國等其他國家不同，中國迴避發放支票和給予消費者補貼，來刺激經濟在疫後復甦的做法。中國政府的支持主要集中在幫助企業應對經濟衰退和保護就業崗位，擔心直接發錢可能導致福利依賴和生產率下降。

然而到目前為止，關於今年北京可能採取政策措施的唯一線索，來自12月份召開的中央經濟工作會議，高層把住房改善、新能源汽車和養老服務列為鼓勵消費的領域。他們還承諾“多渠道”增加居民收入，但沒有詳細說明。

據彭博社一月份報導說，幾位與中國政府有關聯的經濟學家——有些是高級領導人的顧問，也就如何最好地刺激支出提出了自己的建議。

報道稱，有些人指出，畢竟過去三年嚴格的防疫行動，讓消費者信心備受摧折。消費者只有在清楚自己的工作和收入安全無憂的情況下，才會放心花錢。其他人則表示，在信心無法迅速提振的情況下，派發現金是提振消費的最直接、最有效方式。

彭博社在此觀點上引述如是金融研究院院長管清友指出，中國在改善社會保障網和收入分配改革等長期措施到位之前，作為臨時手段直接給中低收入群體發錢，是有好處的。

他在鳳凰財經峰會上說，許多經濟學家認為只要消費者有明確預期自己的收入有保障，感覺將來會改善，就自然而然地會花錢；但現在的問題是預期悲觀，消費者沒有信心，在這種情況下直接發錢這種刺激手段就很有必要了。

報導又說，北京大學國家發展研究院院長姚洋也支持直接給予消費者援助。

姚洋認為，對企業的支持，例如減稅以保住就業，今年應該繼續；但抑制中國經濟成長的瓶頸在需求端。他在前述峰會上表示，政府要拿出一些錢給老百姓直接發消費券，並且不指定用途。

他強調出，這些措施必須是切實的，要傳達出後面還有更大動作的信息，以增強消費者信心，並提高企業的生產意願。

華爾街日報另一篇報導也指，中國政府混亂地退出動態清零抗疫政策幾個月後，雖然說，華爾街仍然認為，尚未釋放的中國需求是今年大宗商品市場的一個看漲因素。但情況越來越不明朗。

關注如何儲蓄 也更理性的消費

另據台灣經濟型月刊遠見雜誌最新一期（2023年2月）報導指出，目前在中國，比起如何花錢消費，人們更關注如何儲蓄。由邱莉燕撰文的報導說，連續7年推出“中國消費趨勢年度報告”的知萌諮詢機構，2023年最新版中針對大陸15個城市18～60歲的消費者進行了調查，其中有着不尋常的發現。

報導寫說，在農曆春節期間，中國商業和旅遊等經濟活動都有不錯的表現。但並未出現原先期待的“報復性”的消費，反而是漸進式的回暖。

報告接着提到“中國消費趨勢年度報告”，在這份報告中，知萌諮詢機構創辦人兼CEO肖明超說，“消費的煙火正在升騰，無論是經濟還是消費市場，都在進行着一場漸進式回暖，”

肖明超表示，所謂的漸進式回暖，指的是漸進式的恢復，包括2023年的春運、電影和旅遊等，其實是因為民眾熬過3年疫情後的一次釋放。比起報復性消費，漸進式回暖的“保鮮期”更長久。因為這些都將會讓蟄伏許久的消費熱情被激發出來，成為2023年的新消費潛流。

肖明超又說，儘管“漸進式回暖”對於消費市場是一個比較積極的信號，然而，在消費者心理上，卻變得更加強調通過儲蓄、投資理財等來建立穩健的消費保障，換句話說，“如何攢錢？”比“如何花錢？”更受人們關注。

他舉例在調查中，將近七成（69.7％）的受訪者回覆在2022年增加了儲蓄行為，儲蓄這一動作十分突出，而有42％的人表示會趨於理性消費和節儉。

很有意思的是，研究調查發現，理性消費，促使即期食品在2022年成為消費新寵、京東上通過“以舊換新”選購新手機或新電腦的訂單量大幅增長等，皆可觀察到消費者正在省錢和精緻之間尋找新的平衡點。

調查中，還有超過七成（71.6％）的人希望主動學習消費知識，做出理性決策。但不可思議的是，主要從抖音獲取消費知識的受訪者，佔比竟高達83％。

報導總結，綜合以上，同時是品牌行銷專家的肖明超指出，當大陸經歷了人口紅利時代、流量紅利時代，現在正進入一個以價值驅動的理性消費時代。他補充說：“進入2023年，消費者將更加關注自我的小世界，愈發追求消費的獲得感、價值感和意義感。”