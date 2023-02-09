伽羅博士：學前教育政策威脅藏語言文化傳承

西藏/文化

三名聯合國獨立人權專家2月6日警告稱，中國政府旨在通過寄宿學校系統在文化、宗教和語言上同化藏族人民的政策，影響了大約100萬名藏族兒童。專家們說：“近年來，針對藏族兒童的寄宿學校系統似乎是一項強制性的大規模計畫，旨在將藏族同化為佔多數的漢族文化，這違反了國際人權標準。我們對此感到非常不安。”法廣去年12月初有幸採訪到在法國出席法國參議院西藏研究小組舉辦的聽證會的伽羅博士，伽羅博士2019年離開藏區，給外界帶來了有關西藏現狀的珍貴的一手資料。他在訪談中詳細介紹了北京政府對藏區實施的學齡前教育制度對西藏語言文化的傳承所構成的威脅。

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伽羅博士在加拿大多倫多大學獲得博士學位，在西北民族大學藏語系任教十餘年。是《西藏社會的社會結構》一書的作者。對西藏的雙語教學有深入的研究。伽羅博士兩年前離開中國旅居加拿大，的藏族學者，他向法廣講述了他之所以離開中國的原因。此外，去年十月中旬，他又在印度的西藏研究雜誌上發表文章，對中國在西藏推行的政策是否屬於殖民主義這個引發爭議的話題作出了詳細的闡述，法廣因此邀請伽羅博士就以上話題談談他的看法。

此外，去年年底中國全國各地近日都爆發了反對清零政策的示威抗議運動，就連信息封鎖嚴重的新疆都傳出了示威抗議的聲音，然而，外界卻沒有任何有關西藏的消息。伽羅博士向法廣介紹了西藏封控的情況。

法廣： 首先非常感謝伽羅教授接受法廣專訪！您目前在加拿大任教 曾經是多倫多大學的博士，曾經在西北民族大學藏語系任教十多年，您是西藏社會的社會結構一書的作者，對西藏的教育系統以及社會各方面有深入研究，您最近離開中國遷往加拿大定居，您可以介紹以下離開中國的原因嗎？

伽羅博士： 離開的原因非常複雜，我2016年從多倫多大學獲得博士學位，回國後本來想繼續在西北民族大學藏語系工作，去提升和建設新的學科，尤其是研究社會學，想用藏語把新的社會學帶動起來，但是由於我在國外讀書的背景原因西北民族大學拒絕了我，因此我就去了雲南的一個大學。在教學期間每年幫助藏區的教育工作者，組織召開年會討論藏族的教育問題，討論教育面對的現實問題以及文化與教育的銜接問題，以及與此相關的一系列挑戰，我們因此一直到2019年每年組織年會，在19年的年會上阿壩藏族自治州公安局統戰會給我打電話，警告在他們檢查我的PPT（講稿）之前不能演講，他們來了之後又走了 我們的會議繼續進行。期間還發生了另外一件事，我在四川大學英文版藏學雜誌發表文章的審核出問題，審稿的時間化了八個多月，審稿結束後反饋的評審意見也十分尖銳，這一切使我所在的大學領導感覺受到壓力，他們找了一些借口最終使我不能繼續在那兒工作。

法廣：那您在那篇文章里寫了什麼呢？

伽羅博士：文章主要討論的是以藏民族為主形成的藏語教學與文化之間的關係問題，我把文化教育社會作為一個藏民族的整體，可能是這個觀點觸動了他們，他們在評語中講到這些問題，他們說藏族從來沒有形成過完整的民族，藏族從來沒有形成過統一的母語教育體系，我看得出來，這觸動了他們的底線大概是這個原因。

法廣：您以前寫過類似主題的文章嗎？他們的審評標準同過去是否有所不同？

伽羅博士：不一樣！他們的態度以及評審原則發生了很深刻的變化，尤其是在2018年之後，他們對學術出版採取了更加嚴格的審查。

法廣：變化是指打壓提倡藏語文化的學者嗎？

伽羅博士：打壓是肯定的！他們從資源配置上限制研究他們不願意研究的領域，這是其一，研究的領域與主題也是被限制的，只能研究這！不能研究那！限制十分明確！再就是對學術平台進行了嚴格的分工，

某些刊物只能刊登某些思想的文章，界限十分明確，這種限制導致了一種學術的潰敗。

法廣：今天還有專門研究藏語，藏文化的雜誌與書刊嗎？

伽羅博士：有倒是有，但是這些雜誌基本上是名不副實，因為它們的內容已經受到嚴格的限制，基本上沒辦法和渠道來表達藏人自己想研究的領域與思想。其二是表達的模式也受到限制……

“藏區”與“涉藏”的區別

法廣：比如說呢？

伽羅博士：比如說，有些詞您不能用,胡錦濤任期內可以談西藏及四省藏區,但是，習近平在第七次西藏工作會議上明確提出“西藏及涉藏地區”,這個用詞的變化其影響是十分深遠的,國家文件和學術文章等都要系統性的使用“涉藏“這個詞而不是“藏區“,這種限制是十分明顯的！

法廣：您覺得“藏區”與“涉藏”這兩個概念之間有很大的區別嗎？

伽羅博士：兩者有極大的區別！一個確認是藏區，一個是涉藏地區,有不想承認是藏區的嫌疑,所以，之間的區別是很大的！懂中文的人用邏輯來分析就會發現兩者之間區別很大。

法廣：區別是很大，但是一般人不會意識到，如果不是藏人不會意識到。

伽羅博士：很少人意識到 但對社會學研究者來說這是一個很大的變化！

法廣：您近期接受印度媒體採訪時說藏語教學占的比例越來越少，您說藏人正在失去自己的語言文化，您覺得這是最近幾年來特有現象還是五十多年來的政策的延續？

伽羅博士：這應該從兩個階段來分析：第一階段；藏族的雙語教學從八十年代開始一直到2015年可以分為兩個階段，八十年代到2015年是寄宿制的教育模式，雙語教育兩種模式：以藏語為主和以漢語為主。一直到2000年藏人並沒有發現這種制度之間存在的問題，這個問題主要與課程有關係，教材百分之百是從漢語翻譯成藏語，雖然是藏為主的教育模式，雖然教的是藏語但傳輸的卻是漢文化，所以並沒有傳承藏文化。這是事先設下的教育目的，這是其一；其二是教材內容受到限制，只能用15%到25%的本民族文化，其他都是漢文化，課程界定了教育屬性；從課程學的角度來分析也不是藏族課程，我把它鑒定為殖民教育，因為教材與課程的因素我把這個體系鑒定為是殖民教育體系。

學前教育政策威脅藏語言文化傳承

法廣：按照您的說法，幾十年的殖民教育西藏的傳統文化是否正在逐漸消失？

伽羅博士：是的，消失的層面不一樣！大概有三個方面：一是整個社會氛圍被淡化了！藏文化的社會氛圍被淡化了；其二是對文化機構的嚴格控制，限制了文化機構的傳承功能，導致這些機構無法正常發揮作用；第三是對語言的控制，一天的學習時間為八小時，而學習母語的時間不到一小時，這樣的教育模式延續幾十年後導致兩三代藏人，既無法隨應主流社會，又無法回到母語群體，基本上形成了一個三流的人群，隨着經濟需求量的增大 他們無法在自己的母語社群生活，很多孩子被送到內地打工 工資非常底，這是八十年代推行到2015年的學生寄宿制教育導致的結果。從2016年開始中國推行了學前教學政策，全民實行學前教育，藏區所有牧民的孩子都被納入學前教育規管，四歲到六歲的孩子被集中到鄉鎮小學，這些孩子必須住校，這麼小的孩子既得不到父母的愛護也得不到周到的關懷，學校的老師大部分來自內地師範學校的大學生，藏人的孩子成為他們獲得經驗的工具，導致中文沒有教好藏語更是無法教，我們發現這是有組織地結構性地荒廢藏人的孩子；其次他們對雙語教學模式的更改也十分嚴重，把以母語為主地模式改變成以漢語為主地模式，把漢語為主的教育模式改成徹底的漢語教育模式，所以基本上沒有雙語教育了。

法廣：這些學齡前兒童住宿在校其實是接受全面的漢語教育，父母一定要送自己的孩子去住宿嗎？

伽羅博士：是的，政策很清楚，不接受學前教育孩子今後就無法入小學讀一年級，這基本上是強制性的政策措施，如果不送孩子駐校會受到其他形式的懲罰，比如說，政府可以砍掉你應該享受的福利制度，所以家長基本上沒有任何選擇。

法廣：您認為中國在西藏的教育是殖民教育，那麼其他方面的政策呢？這是一個有爭議的話題？

伽羅博士：今年10月14日我發表了一篇文章，標題是：中國在藏區設立的制度是否是殖民制度？我使用了國際上通用的鑒定是否屬於殖民性質的衡量標準，分析出的結論是基本上和這些標準相吻合，所以我是首次提出中國對藏族的統治就是殖民統治，在藏區執行的也是殖民教育。

法廣：您今天生活在加拿大，對加拿大與美國對當地原住民的殖民歷史應該很了解，加拿大政府向原住民多次道歉，您覺得西藏今天發生的一切同美國與加拿大的原住民的歷史是否有可比性？

伽羅博士：既有可比性，也不具有可比性：有可比性是因為對弱勢民族導致的最終結果是一樣的；不一樣的是加拿大與美國都對過去對待原住民的方式表示認錯與悔改，而中國卻是在繼續重複性執行這種政策，這就是兩者之間的不同之處！

法廣：回到時事上：清零政策在全中國都引發抗議，西藏的情況如何？

伽羅博士：現在對疫情的防控已經完全變樣了，疫情已經成為控制某些地區的一個借口，封控之後他們得以完成第二個目標，我認為他們是有雙重目的。

法廣：您認為他們的第二個目標是什麼呢？

伽羅博士：第二個目的是獲得經驗，如何才能夠封鎖和控制社區，這是他們主要的目的，他們原來不知道怎麼樣封鎖與控制藏區的寺院，除了槍炮之外，他們沒有找到別的渠道，今天通過疫情，他們獲得了如何控制寺院的渠道，也獲得了這種經驗，將來他們要封鎖社會的時候就比較容易了！

非常感謝伽羅教授接受法廣專訪！