受疫情和政治影響 香港宜居排名急跌15位 跌幅高於受清零政策拖累的中國城市

香港/經濟

曾是十佳宜居城市的香港(圖左)，因防疫措施和政治原因而被區內競爭對手新加坡遠遠拋離 2023年2月9日

受疫情和選舉制度民主成分減退等因素拖累，香港在一個外派僱員宜居城市榜上大幅倒退十五位至第92位，跌幅較單受疫情影響的中國大陸城市更大，但仍較大陸其他城市適宜居住，只是排名已落後於大多數主要城市。負責調查的機構預計，香港今年的排名將止跌回升，但不會改善至疫情前的水平。

廣告 繼續瀏覽後續

人力資源顧問機構 ECA International昨(8日)午發表2022年年度外派僱員宜居城市排名榜，冠軍位置由較早撤銷防疫政策的新加坡蟬聯，遠遠拋離曾是其區內競爭對手的香港。在排名榜頭十位的城市，絕大部分是亞太區城市，只有排第九位的丹麥哥本哈根屬歐盟地區。其餘八個十佳城市分別是日本的東京丶大阪及橫濱；紐西蘭的威靈頓和奧克蘭；澳洲的阿德萊德丶布里斯班及悉尼。

根據報告，相比2021年，中國所有城市的排名去年均告下跌，原因是受大規模的武漢肺炎疫情防控限制及封城措施影響，ECA亞洲區域總監關禮廉指出，上海排名下跌十一位至全球排第128位，充分反映清零政策下須長期封控對其宜居程度造成的重大影響。另外，大連則是排名跌幅最大的中國大陸城市，急跌十四位至第161位。

不過，大陸城市的跌幅仍比作為中國特區的香港好，因為香港急跌了十五位，但全球第92位的排名仍較大陸排名最高的上海為佳。但報告指出，香港的排名落後於大多數主要城市，包括台北丶東京丶悉尼丶倫敦丶溫哥華及三藩市，這些都是許多港人去年選擇移居的地點。

關禮廉解釋，香港排名急跌與防疫措施和政治環境有關：「2022年，香港維持既有的疫情防控措施以減低新冠疫情的影響，這與亞洲以至全球的城市形成鮮明的對比」；此外，「較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令其排名有所下降。」

他預料，由於香港已接近全面開放，加上特首人選已塵埃落定，除非再有一次新的病毒大爆發，否則，香港今年的全球排名不會再下跌，反而會有適度反彈，但不會反彈至2020年排名至逾60名以上的位置。

翻查紀錄，香港於2012年曾為十大宜居城市之一，但其後每況愈下，2014年至18年在20至40位水平徘徊，2019年排名曾跌出90位開外。

此外，全球最大跌幅的城市是受俄烏戰爭影響的兩國首都，烏克蘭的基輔下跌六十二位至全球第249位，俄羅斯的莫斯科則下滑四十二位至排名全球223位。

排名榜由ECA每年11月進行的地區津貼調查制訂，方法是透過客觀分析一系列的生活環境因素，評估全球超過500個地區的整體生活質素，以便企業制定合適的外派僱員津貼計畫。