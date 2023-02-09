土敘強震遇難人數超過二萬人 世銀向土耳其提供17.8億美元援助

土耳其/敘利亞/地震/救援

土耳其和敘利亞2月6日發生的強烈地震，造成的死亡人數已增至超過二萬人。古特雷斯呼籲展現團結，爭分奪秒援助土敘強震災民。世界銀行周四宣布，將向土耳其提供17.8 億美元的援助；美國國際開發署 (USAID) 周四宣布，美國將向土耳其和敘利亞提供 8500萬美元的援助。

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法新社消息，土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，導致當地及鄰國敘利亞北部嚴重受災，救援人員爭分奪秒搶救，但死難者人數持續上升。根據土耳其及敘利亞政府周四公布的數字，截至9日，兩國的死亡人數突破二萬人，超越2011年日本311大地震的1.97萬人遇難數目。其中土耳其有1萬7400多人遇難，敘利亞則有3300多人喪生。

地震至今已經發生超過三天，意味被稱為搜救"黃金72小時"已經過去，救援人員仍然保持一絲希望，儘可能拯救更多生還者。

世界銀行周四宣布，將向土耳其提供17.8 億美元的援助。

美國國際開發署 (USAID) 周四宣布，美國將向土耳其和敘利亞提供 8500萬美元的援助。美國國際開發署在一份聲明中表示，這筆資金將提供給當地的合作夥伴，“為數百萬人提供急需的援助”。

聯合國秘書長古特雷斯周四在紐約聯合國總部呼籲各方展現團結，為生活在致命地震災區的土耳其和敘利亞民眾挺身而出。他表示，作為聯合國秘書長，以及此前作為聯合國難民事務高級專員，他曾多次訪問過這次地震的受災地區，這個曾經“展現人類團結的地方現在成為了苦難的中心”。

古特雷斯指出，敘利亞西北部的人道主義危機本來已經在惡化，這次地震讓當地需求達到衝突開始以來的最高水平，這無疑是“噩夢之上的噩夢”。

他說，聯合國已經竭盡全力，迅速應對這場“我們這個時代最嚴重的自然災害之一”。

周四，由六輛卡車組成的第一支聯合國車隊，載着臨時避難所和其他急需的救援物資，通過巴布哈瓦邊境口岸進入敘利亞西北部。古特雷斯表示，更多的援助正在路上，但我們“還需要更多、更多的援助”。

他表示，全世界悲哀地意識到死亡人數還在不斷增加，根據最新報告，死亡人數已經超過了1.8萬人，而且地震帶來的整體破壞程度仍然未知。

本周末，古特雷斯將派遣聯合國緊急救濟協調員馬丁·格里菲思前往該地區，全面評估災情。

目前，聯合國中央應急基金已經發放了2500萬美元，以啟動應對措施，並將在下周初發出緊急呼籲，希望捐贈方支持受地震影響的敘利亞民眾。

他表示，聯合國機構以及在敘利亞的國際和國內非政府組織正在評估其未來三個月的初步資金需求。 “這些資源將用於關鍵援助：住房、健康、營養、水、衛生設施、環境衛生、教育、保護和心理社會支持服務。”

古特雷斯表示，聯合國同樣將盡其所能支持土耳其政府的應對措施。

他指出，土耳其和敘利亞人民都曾經接收、保護和援助了數以百萬計的難民和流離失所者。“面對這場洪荒之災，我強烈呼籲國際社會向土耳其和敘利亞人民展現同樣的支持和慷慨”。 “現在是時候為土耳其和敘利亞人民挺身而出了。”