日本官房長官表示將與同盟國合作對應氣球問題

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日本內閣官房長官松野博一在日本時間9日上午的記者會上，談及在美國被擊毀的中國氣球等時指出：“我們將盡最大努力收集和分析有關氣球的信息。”

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松野指出：“我們正在就包括這件事在內的各種問題與美國保持着日常的溝通。”“對於2020 年 6 月和 2021 年 9 月，在我國上空發現的飛行物體，包括與最近在美國發生的事件的關聯性在內，我們正在進行分析。“在平時的信息收集和警戒、監視活動中，有一些類似的隸屬關係不明的氣球已得到確認，例如2022年1月，在九州以西公海上空確認了有這樣的氣球。”

“我們將繼續與同盟國合作，高度重視，並盡最大努力收集和分析有關氣球的信息。”

對於美軍擊落中國氣球一事等，日本內閣官房副長官磯崎仁彥在6日的記者會上，在談及過去在日本上空確認的類似氣球的飛行物體時表示，包括與在美國發生的事件的關聯性在內，我們將繼續進行分析。

磯崎表示：2020 年 6 月在仙台市、 2021 年 9 月在青森縣八戶市發現了類似氣球的飛行物。 對於當時自衛隊的對應，磯崎拒絕就做出回答，稱“存在泄露內情的風險”，“還沒有確認是否有需要公開的事項。”

磯崎表示：“如果外國氣球未經日本許可進入日本領空，也將被視為侵犯日本領空，必要時將採取包括飛機緊急升空在內的措施。”

根據日本自衛隊法，當外國飛機侵犯其領空時，防衛大臣可以命令自衛隊強迫飛機降落或採取必要措施使其離開領空，但很難向美軍那樣將其擊毀。

美國國務卿布林肯8日表示有意與同盟國及友好國家分享認為是出於偵察目的而被擊落的中國氣球的信息。

8日，布林肯國務卿與北約秘書長斯托爾滕貝格在美國國務院就支持烏克蘭問題及中國問題等會談。

在會談後的新聞發布會上，布林肯表示，判斷為以偵查為目的進入美國領空的中國氣球已被擊落，正在回收氣球的殘骸與零部件，也正在着手進行分析。 他還說，美國獲得的有關中國氣球的信息已經與數十個國家共享。

斯托爾滕貝格指出，中國在歐洲也加緊了情報搜集活動，並表示有必要保持警惕。