美官員：美國確定中國氣球配備情報監測設備與軍方有關

美國/中國/間諜氣球/軍事

美國國務院官員2月9日周四表示，根據美國軍機拍攝的畫面顯示，上周飛越美國領空的中國氣球確定配備了情報監測設備，並非用於氣象預測。美國務院指，中國解放軍與上周入侵美國領空的中國氣球有關連，將會探討對相關實體採取行動。

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法新社消息，美國國務院一位沒有透露姓名的高級官員周四表示，美國根據U-2偵查飛機拍攝到的高分辨率圖像來判定氣球的功能，圖像顯示，氣球的設備"明顯是用於情報監視的目的，與氣象氣球上的設備不一致。"

他在一份聲明中稱， “氣球上的設備擁有多組天線，其中一組可以收集並定位通訊系統。法新社援引這位官員稱，中國的氣球還“配備了足夠大的太陽能電池板，可以提供操作多個收集情報的傳感器所需的動力。

美國於上周六在其大西洋沿岸擊落了來自中國的氣球，這顆氣球曾飛越敏感的蒙大拿州核武基地，但美方考慮到地面民眾安全未立即擊落；而北京方面則稱其為“用於研究目的的民用氣球，主要用於氣象研究”。

中美這場外交衝突導致美國國務卿布林肯推遲了對中國的訪問。

目前，美國有關方面繼續在南卡羅來納州海岸附近搜集氣球的殘骸。

負責搜集氣球殘骸的聯邦調查局官員表示，只有一小部分監控設備被收回。他說：“被收回並帶到聯邦調查局的樣品非常有限，”他補充說，這些搜集到的殘片已送往弗吉尼亞州的聯邦警察實驗室進行分析檢查。

據稱，周六氣球被擊落時，包括大型太陽能電池板在內的大部分設備都沉入了14米深的海里。