美眾議院兩黨一致通過譴責中國間諜氣球決議案

中美氣球事件

2023年2月5日，美國水兵在南卡羅來納州默特爾海灘海岸回收被美國戰機擊落的中國高空偵察氣球。

美國眾議院兩黨議員用一個聲音說話，周四一致通過譴責中國派氣球侵入美國領空決議案。決議案同時要求拜登政府向國會通報近年所有已知中國侵犯美國領空事件。

廣告 繼續瀏覽後續

中國氣球公然穿越美國領空，在數日內吸引了全美國的注意力，直到2月4日，一架美國猛禽戰機升空，發射響尾蛇導彈擊落了這個體積相當於三輛公交車的白色大氣球。

美國眾議院周四以419票贊成，0票反對通過決議案，決議案“譴責中共派遣偵察氣球”，“無恥地侵犯了美國的主權。”這隻被美國視為執行間諜任務的氣球，近日在美國上空盤旋數日，包括飛臨蒙大拿州極其敏感的空軍基地，引發美國嚴重不安。

事件發生後，美國共和黨批評行政當局容忍中國氣球在美國領空飛行數日，指責拜登政府軟弱，沒有及時下令擊落中國氣球，總統所屬的民主黨則反駁說，過早擊落氣球可能會對美國民眾造成危害，因為氣球殘骸墜落軌跡難以控制。

眾議院兩黨周四一致通過這一決議案，也是為了向北京顯示，在面對美國的國家利益受到中國威脅時，美國國會高度團結。決議案還譴責中共試圖散播假信息，宣稱氣球在搜集氣象資料，是因“不可抗力”導致偏離航線，“誤入”美國。

提案人，美國眾議院外委會主席、共和黨議員麥考爾在表決前表示，中國偵察氣球離地面僅18000多米，一般人肉眼就能看見，明目張膽監視美國。他對國會民主黨人喊話說：“讓我們站在一起對抗共同敵人，我們的敵人不是彼此，而是如中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮等外國敵對國家。而中國是最大敵手，是美國國家安全長期的最大的威脅。”

幾乎同時，共和黨參議員哈格蒂在針對中國的聽證會上以“911恐襲美國以來最顯著、持續最久及最過分的侵犯”來形容中國氣球事件。

眾議院決議案除要求美國行政當局向國會報告這一事件外，還要求拜登政府向國會通報近幾年所有已知中國侵犯美國領空事件，以及北京在全世界使用類似偵察方式的情況。

北京則稱上述氣球屬“民用性質”，主要任務在於氣象方面的研究。在美國擊落中國氣球後，北京指責美方反應過度。