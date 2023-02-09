芝麻:亞洲需求帶動非洲價格

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在亞洲，北半球芝麻求大於供。造成當前國際市場上的非洲芝麻價格飛揚。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周三發布上網的最新報道內容。亞洲當前的需求主要來自日本。儘管，中國在2023年農曆兔年春節期間沒有出現採購熱潮，但仍是全球最大的芝麻買家。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月08日星期三在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的報道。芝麻仍然供不應求，造成國際市場的動蕩。非洲芝麻價格飛揚。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Les prix du sésame s'envolent pour les provenances africaines]。換做中文可被譯作：[產自非洲的芝麻價格飛揚]。下面是簡介以供分享。

- 非洲芝麻產區銷售臨近尾聲 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道首先介紹說，在西非地區，芝麻貿易接近尾聲。從布基納法索到馬里，還有幾內亞，交易越來越少。芝麻如今都已被運進了港，準備出口。在乍得、在貝寧、在塞內加爾,那裡的種植者也將結束他們的芝麻銷售。

- 亞洲芝麻之需總是供不應求 -

亞洲對芝麻的需求仍然很大，尤其是在日本。北半球的芝麻無法滿足消費者的需求。還有，非洲的尼日利亞和布基納法索減少了它們對芝麻的種植面積。

RFI Image Archive / Sésames : les stocks chinois sont bas et le pays reste, même s’il tourne au ralenti le plus gros acheteur mondial. Ici, des graines de sésame. (illustration) © Getty - Dan Goldberg / RFI Image Archive

- 芝麻2023全年市場供應緊張 ？

農產品業內的N’Kalo市場分析認為，芝麻的國際市場價格還將繼續攀升。專家們預測，供需失衡將會持續到2023年第四季度。想要改變這種狀況，則取決於南半球國家未來的收成情況，尤其是坦桑尼亞和莫桑比克。如果上述兩國高產，將可能帶來市場的供需平衡。

- 中國2023春節需求不如往年 ？

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後提到，觀察芝麻供需平衡的另一點在中國。2023農曆新年期間，需求的熱度不如往年，但中國的庫存減少了。儘管，運作放慢了，中國仍是全球最大的芝麻買家。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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