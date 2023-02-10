中國官方下達文件 要求解決生孩子太貴問題

中國/人口

中國一份國家支持的出版物《人口與健康》報道稱，一名中國衛生官員敦促地方政府採取大膽措施，降低生育和撫養子女的成本，以減輕家庭負擔並提高中國生育率。

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在老齡化趨勢愈加嚴重的中國，當局呼籲採取大膽措施降低生育成本。

路透社今天報道說，中國上個月公布的數據顯示，去年中國人口六十年來首次出現下降，這一歷史性轉折可能標誌着中國人口長期下降的開始。

除此之外，隨着健康和福利成本飆升，導致收入下降和政府債務增加，人口迅速老齡化的前景將放緩經濟。人口學家警告說，中國可能未富先老。路透社引據澎湃新聞消息，中國國家衛健委人口監測與家庭發展司司長楊文壯強調了家庭支持對提高生育率的重要性。

該官員說，女性對經濟壓力和職業發展的擔憂是人們選擇不生孩子的主要因素，該官員說需要精準的政策來提高生育水平。應鼓勵地方政府在降低生育、育兒和教育成本方面積極探索、大膽創新，以促進人口長期均衡發展。

官員說，中國必須在到 2025 年的“十四五”期間“牢牢把握人口發展的重要窗口期，加快推進生育支持。

幾十年來，中國一直關注人口失控增長的前景，並在 1980 年至 2015 年實施了嚴格的獨生子女政策以控制人口數量。但現在人口開始減少，印度即將成為世界上人口最多的國家。

中國國家統計局報告稱，2022 年 14.1175 億人口減少了約 85 萬人，這是自 1961 年即中國大饑荒的最後一年以來的首次下降。去年的出生率僅為每千人 6.77 人，低於 2021 年的 7.52 人，創下有記錄以來的最低出生率。據聯合國專家預計，到 2050 年，中國人口將減少 1.09 億，是此前 2019 年預測的三倍多。

路透社說，中國人口下滑在很大程度上是獨生子女政策和高教育成本的結果，這使許多人不願生育一個以上的孩子或根本不生育。