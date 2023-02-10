中美多衝突 貿易照樣升

中國/美國

儘管上星期疑似中國偵查氣球被擊落等事件引發的美國國家安全緊張局勢不斷升級，但美國與中國的貿易仍在增長。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道說，美中貿易仍在增長，儘管兩國關係高度緊張。美國商務部本星期早些時候表示，2022年美國從中國進口的商品總額為5,368億美元，較上年增長了6.3%，接近2018年達到的5,385億美元紀錄高點。去年，美國對中國的出口增長1.6%，達到1,538億美元，推動兩國貿易總額達到創紀錄的6,906億美元。

這些貿易數據發布之際，氣球事件進一步加劇了美中之間的地緣政治緊張局勢。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)上周推遲了旨在穩定兩國關係的北京之行。中國已就美國軍方在美國海域上空擊落氣球表達抗議。

儘管現任總統拜登(Joe Biden)及前總統特朗普(Donald J. Trump)努力限制美國與中國的貿易，去年美中貿易仍然擴大，反映出美國與世界各國貿易的強勁增長。

拜登保留了最初由特朗普政府徵收的覆蓋數千億美元中國商品的關稅。拜登還加快使用針對中國技術的出口管制，並打擊與使用強迫勞動有關的產品的進口，如棉花和太陽能電池板。

前美國助理貿易代表、現任職於華盛頓智庫Progressive Policy Institute的Ed Gresser說，一個龐大而綜合的貿易投資關係是相當堅固、相當持久的，往往能夠經受住政治上的起伏。他說，到目前為止，差不多都是如此。

經濟學家和貿易行業高管說，中國是美國需要的許多產品的主要供應商，包括手機、個人電腦和太陽能電池板。

雖然美國的關稅涵蓋一長串的中國產品，但沒有觸及許多頗受歡迎的產品。這使疫情期間美國手機、筆記本電腦和遊戲主機等產品的進口激增成為可能。

據該報報道，儘管如此，中國商品在美國進口商品中的份額仍低於2018年特朗普加征這些關稅前的水平。在被稱為“中國+1”(China plus one)的戰略中，許多以前完全依賴中國產品的公司已將進口渠道多樣化，拓展到東南亞國家和墨西哥等。2017年至2022年間，美國從越南、台灣、印度進口的商品分別增長了174%、117%和76%。

隨着美國與其他地區的貿易增長加快，中國在美國商品進口中的份額從2017年的21.6%下降到2022年的16.5%，而亞洲其他國家的份額則從20.9%躍升到24.8%。2022年，歐盟國家和英國佔美國商品進口的份額為19%，與2017年基本持平。經濟學家和貿易行業高管表示，美中之間的緊張關係可能會拖累中國未來幾年在美國整體貿易格局中的相對地位。