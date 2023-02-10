夏立言釣魚台國賓館會宋濤雙方都認同九二共識反台獨

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國民黨副主席夏立言率團訪問大陸，9日傍晚在北京釣魚台國賓館會見新上任的國台辦主任宋濤，雙方都認同九二共識與反對台獨。夏立言代表台商表達，希望獲得更有保障的投資環境；宋濤則說，將加強推動兩岸關係發展。

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宋濤致詞時說，歡迎夏立言率團來訪，願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同中國國民黨加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

他說，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。

夏立言則說，面對台海變局，切盼國共兩黨在九二共識、反對台獨的基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

夏立言並提出「三大訴求和關切」，一是呼籲兩岸過去已經達成的民生協議，一定要想辦法落實和維護；二是要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本；三是兩岸應該要盡量緩和緊張情勢，盡最大努力追求和平穩定。

他並代表國民黨主席朱立倫表達對宋濤的問候，希望全面恢復民間交流，也代表台商向陸方表達，希望獲得更有保障的投資環境。

台灣陸委會則發布新聞稿，重申「兩岸互不隸屬」是台海現狀事實，交流對話應基於對等尊嚴，不應設置任何錯誤的政治前提框架。

陸委會說，中共當局在會見台灣人士提到所謂「貫徹解決台灣問題」總體方略，無疑是刻意凸顯中共對台政策的主要目的，是在矮化與傷害台灣的主權及尊嚴。

陸委會強調，北京當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」是兩岸互動前提，企圖損害中華民國主權、矮化台灣。國共兩黨在「九二共識」相互呼應，台灣人民無法接受。

陸委會呼籲台灣的政黨人士，在交流活動中應義正辭嚴、充分反映台灣民意對捍衛主權民主及反對武力脅迫的堅定立場，不宜附和中國的統戰操作。

北京涉台官員則指出，宋濤在釣魚台國賓館會見夏立言，並隨後餐敘，說明對夏立言這趟訪問的重視，提升到相當高的規格。過去只有連戰、吳伯雄擔任國民黨主席時，才會安排在釣魚台國賓館和當時的中共總書記胡錦濤會晤並宴請。中共總書記習近平上任後接見洪秀柱、朱立倫等人都是在人民大會堂。