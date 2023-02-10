幸福和悲哀的中國企業家

中國社會

中國的這些富豪們，所幸在於一度很富，可悲在於財富得而復失，或者無法轉為真正的資本。

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法國世界報刊載的專欄作家Antoine Reverchon 的專欄文章開門見山，端出幾個典型的中國企業家說事，他們從致富到沒落，真是“瞬間的事”。

馬雲，阿里巴巴創始人，長時間都是中國私企攀升的象徵；徐明，1992開辦大連實德房地產公司，2005登上富豪榜，一躍成為世界第八富人；而明日公司總裁肖建華的財富，在2016年達到了51億歐元。

然而，馬雲2020年10月24日在上海金融峰會批評中國金融監管落後、銀行小當鋪思想，激怒了習近平，他的本來九日之後在香港上市的螞蟻金服被叫停，馬雲本人失蹤一年。他後來在歐洲、日本和泰國漂泊，2023年1月7日，馬雲的支付寶不再姓馬，他失去了控制權。

徐明在習近平對頭薄熙來庇護下發財，隨着薄熙來落馬他於2012年遭囚，三年後莫名奇妙死在獄中。2017年1月，生命鼎盛期的肖建華在香港突遭中國公安綁架，2022年7月才被宣判，全部財產被沒收。

中國富豪為什麼一夕落為階下囚或者突然從雷達上消失，也許從中國古代歷史中能找到答案。世界報專欄作家在這裡向那些被中國私企蓬勃發展所吸引的西方經濟學家、媒體、政治人物，經商者推薦法國歷史學家François Gipouloux於2月1日上市的書，作者在書中介紹了16-19世紀活躍於中國的三大商業網絡，控制通向日本和東南亞商路的閩商、控製鹽買賣的徽商以及向權力中樞北京輸送稅款的晉商。

這些效率極高的商業網絡積累了巨大的財富，它們購買、運輸和出售了很大一部分農業剩餘物和農村手工業產品，組織和資助大城市的市場，並租用遠洋輪船，為什麼這些財富不能讓中國與同時出現的歐洲資本主義競爭呢？

許多歷史學家和經濟學家，包括中國人，都談到了 "大分化"。但法國的這位歷史學家反對這一說法，因為他假設中國人和歐洲人在分道揚鑣之前曾經有過相似的歷史。他在『商業、金錢、權力』(L'impossible avènement d'un capitalisme en Chine, XVI-XIXe siècle (CNRS Editions, 2022)中解釋說，儘管中國商人完美地掌握了致富所需的商業和金融技術，但這只是為了 "世襲”，即維護大家庭宗族的利益。利潤既不儲蓄，也不傳遞，更不投資，而是用於奢侈和慈善開支，旨在建立世家的 "崇高 "的社會和道德地位，並通過滿足地方官員的一些開支來贏得他們的青睞。這與其說是一個腐敗問題，不如說是保護自己不受政治和法律干預的問題。

因為帝國政府的目標首先是維持社會、機構、宗教儀式和農業生產的和諧；它對創新、衝突和為出於"不道德 "目的獲取資源持謹慎態度。有刑法來懲罰違反這一不變秩序的行為，但沒有民法、財產法或合同法來確定個人的自由和責任。

結論：中國商人要轉變為資本家所缺乏的不是財富或積累，而是這種轉變的思想和法律條件。中國的企業家過去和現在都處於行政和政治秩序的支配之下。