德國經濟對中國的依賴創新高

中德貿易

2023年1月16日星期一，在德國漢諾威的Kronsrode開發區，有數千套公寓的公寓樓正在建設中。德國建築業對未來持悲觀態度，並準備在2023年因高通脹和利率上升而導致銷售額下降。德國一份研究報告顯示，2022年，德國經濟對中國的依賴比以往任何時候都大。貿易逆差翻了一番。

據德國電視二台報道，2022年，德國經濟對中國的依賴比以往任何時候都大。貿易逆差翻了一番。

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根據德國經濟研究所(IW)的一項研究報告,德國經濟對中國的依賴程度超過以往任何時候。去年，德國與中國的貿易逆差增長到840多億歐元，與前一年相比增加了一倍多。2021年，德國對華貿易逆差為394億歐元。

導致逆差異常高增長的原因是貨物進口，2022年，德國從中國進口的貨物比前一年增加了33%以上。從所有國家的進口增長為24%。

但另一方面，德國對華出口只增加了3%，對整個世界的出口增加了14%。因此，中國在德國最重要出口夥伴中從第二位下降到第四位，其出口份額下降到6.8%，低於2018年的水平。

根據經濟研究所的報告，在新冠病毒大流行之前，與中國的貿易逆差大多在兩位數的低水平。去年的急劇增長可能是一個跡象，表明發展不僅與新冠有關，而且持續時間會更長。因此，德國正越來越依賴中國。

經濟研究所的馬特思（Juergen Matthes）認為，“這一發展是非常成問題的，我們對進口的依賴是一種地緣政治風險。如果在台灣問題上發生武裝衝突，德國經濟將容易受到訛詐。”

根據經濟研究所的分析，造成目前傾斜現象的有三個主要原因。一是中國在政治上幫助引導發展經濟，而且是長期這樣做。首先，中國提供廉價產品也是由於有大量的國家補貼，能源危機的成本壓力可能會鼓勵在華德企更多地依賴廉價的中國投入，而不是更昂貴的德國投入。

其次，地緣戰略也是一個原因。總的來說，中國正在努力減少對西方進口產品的依賴，在自己的國家生產更多的產品，因此使進口變得越來越困難。

第三，中國政府對德國在華子公司施加了越來越多的政治壓力，讓他們將中國公司納入其供應鏈中。此外，在中國的德國公司越來越希望為本地生產而不是通過出口來服務市場。這兩個因素都削弱了德國的出口前景。

馬特思強調，“我們必須找到將自己從中國解放出來的方法。”他建議，柏林和布魯塞爾應該緊急促進與亞洲或南美新夥伴的貿易