拜登稱中國間諜氣球飛美國不是重大安全漏洞

中國/美國/氣球事件

中國氣球在美國引發批評拜登政府有安全漏洞。美國總統拜登說他不認為在大西洋被擊落之前飛越美國的中國間諜氣球是美國重大安全漏洞。

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據路透社消息，美國總統拜登稱中國間諜氣球不是重大安全漏洞。

拜登一直尋求與中國保持溝通，不讓與北京的緊張局勢失控，他在接受 Noticias Telemundo 採訪時表示，他並不後悔沒有早點擊落中國氣球。拜登說，“這不是重大失誤。”拜登解釋說，“我的意思是，你看，這完全……違反了國際法。這是我們的領空。一旦它進入我們的領空，我們就可以依權處置。”

他說，美國軍方官員擔心，如果將氣球從陸地上空擊落，氣球及其部件可能會落入人口稠密的地區。

拜登說，“這東西太大了。如果它掉下來並擊中農村地區的一所學校會發生什麼？所以我告訴他們，一旦他們可以擊落它，就擊落它。他們做出了明智的決定.。他們在大海水面上擊落了它，他們正在回收大部分部件，而且它們狀態很好。”

拜登於 2 月 2 日下令在氣球進入美國西北部後將它擊落，但默許了美軍的要求，直到它越上水面才採取行動。2 月 4日，這個 200 英尺高（61 米）的氣球連同其電子設備起落架在南卡羅來納州海岸被一架美國戰鬥機擊落。

路透社說，一些共和黨人以及一些民主黨人抱怨說，拜登應該早點把氣球擊落下來。

美國是在1 月 28 日首次在阿拉斯加上空就發現了中國高空監視氣球。