指不少港人拒中國管治 法官裁煽動流血革命屬嚴重 判兩年輕被告囚5年和63個月

香港/政治

國安法生效後成立的光城者, 再有兩名成員因言論被指煽動顛覆而入獄 2023年2月10日

主張無底線抗爭的「光城者」，前年透過擺街站及派發單張等方式鼓吹武裝起義，被控串謀煽動顛覆國家政權罪，七名被告全部認罪，當中兩名成年的年輕人昨(9日)被國安法指定法官判處入獄五年及五年三個月。法官表明，不少港人仍不接受中國管治，只要有一人被煽動使用暴力，便會對社會構成風險，屬「情節嚴重」，不能盡享三分之一的認罪刑期扣減。

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同案五名案發時未成年的中學生被告，去年10月已被判入教導所，是首宗涉及未成年人士違反國安法的判刑案件，聯合國人權事務高級專員公署當時對判刑發表聲明，稱感到震驚 (alarming)，對港府在聯合國人權事務委員會建議停用及撤銷國安法後，繼續實施該法並針對未成年人感到遺憾。

案中兩名成年被告：現年21歲男倉務員蔡永傑和26歲男售貨員陳右津，昨在區域法院判刑。控方指蔡永傑是「光城者」的創辦人兼發言人，曾租用工廈倉庫作組織基地和裝備存放室，而擺設街站亦多由他提議。

法官郭偉健判刑時表示，被告言論多次提及「武裝起義」丶「流血革命」丶「無底線抗爭」等煽動內容，而行為亦已將其非法協議付諸實行，實質干犯國安法中的煽動顛覆國家政權罪，整體而言，屬國安法相關條例中的「情節嚴重」。而被告蔡永傑明知《國安法》已生效仍然成立「光城者」，並煽惑其他被告加入組織，一同散播理念，是案情嚴重的原因之一。

郭官續稱，雖然無證據顯示有人真的被「光城者」煽動，但被告對其想法深信不疑，證明社會上「或有人會被煽動」，加上當時社會氣氛尚未平息，不少人仍不接受中國對香港行使國家主權，想法相同或心智不成熟的人或會被煽動，而只要煽動一小撮人便足以嚴重危害社會穩定，而且煽惑可在短時間內發生，令平和的人變得對使用暴力沒有底線。郭官強調，「無底線抗爭」丶「流血革命」等主張絕對不可以在社會出現，遑論散播，必須判處阻嚇性刑罰。

郭官以6年為量刑起點，但考慮蔡於案發時未滿21歲，減刑六個月後囚五年半；而認罪一般雖獲扣減刑期的三分之一，且串謀罪不應受國安法23條下「情節嚴重」者的最終刑期不可低於五年的限制，但郭官以情節嚴重為由，不運用酌情權，裁定蔡須服刑五年，即蔡認罪只獲減刑六個月，只及一般認罪減刑的27%。另外，蔡同時被控管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，判囚六個月，其中三個月與煽顛罪同期執行，即總刑期為五年零三個月。

至於陳右津，郭官認為他在記者會上充當英語翻譯，明顯是試圖向國際宣揚該組織的理念，但陳的實質參與較少，故以五年半為量刑起點，扣減認罪刑期後，仍須服情節嚴重的五年最低刑期，即陳只獲減刑半年，只及一般認罪減刑的27%。

上訴庭早前於「呂世瑜案」裁定，國安法中的分裂國家罪，其認罪減刑不得減至低於最低刑期。而顛覆國家政權罪刑罰采分級制，如屬情節嚴重，處5年以上丶10年以下有期徒刑；郭官經辯方爭辯後，仍決定套用「呂世瑜案」的判囚原則。

案中七名被告周被控「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，即於 2021 年 1 月 10 日至 5 月 6 日，一同串謀煽動他人組織丶策畫丶實施或者參與實施以下武力丶威脅使用武力或其他非法手段，旨在顛覆國家政權。