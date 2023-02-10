歐萊雅繼續看好中國市場

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亞洲 – 歐萊雅在去年12月份銷售疲軟之後，希望2023年第二季度有騰飛的希望。集團首席執行官葉鴻慕 Nicolas Hieronimus 還表示：歐萊雅目前並未看到歐洲需求放緩的任何跡象。

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集團首席執行官 Nicolas Hieronimus（葉鴻慕）在於分析師開會時回顧了截至2022年9月30日的2022財年前三季度的關鍵財務數據：銷售額279.4億歐元，合並增長20.5%，同比增長12%，所有部門和地區均實現增長。

股東信亦回顧了年度投資者日活動上，歐萊雅集團幾位高管的重要發言。歐萊雅集團首席財務官 Christophe Babule 表達了對全球美容市場長期發展的殷實信心，他引用的行業預測數據顯示，中高產階層在2030年將再增加10億人。

同時，為滿足美容市場不斷增長的需求，歐萊雅集團將繼續有效地投資品牌。Christophe Babule 表示：“我們的集團最初通過有機增長而發展。同時，依託於有針對性的收購，我們擴大了品牌組合。通過這種方式，我們在全球美容行業建立了最強大和多樣化的組合，現包括80個互補性品牌，其中有35個全球性品牌，其中8個品牌（年銷售額）已經超過10億歐元。”

歐萊雅集團近年來通過旗下風險投資部門 BOLD 基金積極開展投資和收購活動，如2023年1月歐萊雅集團剛剛收購了韓國數字紋身打印技術初創公司 Prinker的少數股權。

BOLD商業機遇首席投資官 Muriel Atias 表示：“BOLD幫助歐萊雅和初創企業建立起全球範圍內的一種生態體系，並在早期獲取顛覆性的技術和品牌，並為初創企業提供明智的支持。”