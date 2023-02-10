港府指去年空氣質素為十年最佳 環團稱仍未及世衛標準 差過日法

香港/環境

10.2 香港雖說空氣已改善, 但今天仍難見藍天, 從九龍中遠眺灣仔的中環廣場, 仍難見真貌

香港去年的空氣污染物數量普遍下降，只有市區及路邊的臭氧水平繼續上升，環境保護署形容，本地整體空氣質素持續改善，去年整體空氣質素是十年來最好的，亦不擔心疫後復常和中港通關會令污染反彈，但臭氧屬區域問題，須與廣東省合作。而環保團體則認為，香港路邊空氣污染仍高於世界衛生組織的最嚴謹水平約五倍，須加大力度減排，包括推動電動車。

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環保署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧昨(9日)午在記者會上公布過去十年的主要空氣污染物年均濃度，當中，一般和路邊監測站錄得的可吸入懸浮粒子(PM10)丶微細懸浮粒子（PM2.5）丶二氧化氮（NO2）及二氧化硫（SO2）均持續下降，在2022年達至最低水平，分別較2013年減少43%至62%。不過，臭氧的水平則反覆上升，一般和路邊監測站的數據，去年幾乎是十年之冠，較2013年分別高37%和1.4倍。

此外，香港低能見度的時數亦從2004年的1570小時高峰大幅減少至去年的401小時，減幅達74%。蕭認為，這反映整體空氣質素大幅改善，香港看到藍天白雲的時間持續增加，形容去年是十年中最好。

但他承認，汽車流較高地區如旺角丶銅鑼灣丶中環等，去年二氧化氮年均濃度達43至65微克/立方米，超出香港及世衛指標，而臭氧水平持續上升的問題，亦須解決。

環保團體「健康空氣行動」行政總裁馮建瑋在電台節目指出，上述成績是過去兩屆政府努力的成果，但憂慮改善己到樽頸位，隨着中港通關令跨境貨運增加和汽車老舊，污染濃度會再次上升；另外，香港去年的路邊空氣污染水平仍屬偏高，與世衛最嚴謹水平相比，高540%；與日本相比，亦比東京高130%；與法國巴黎比，則高65%。他和其他環保團體均促請當局加強推動減排，以汽車排廢是最大污染源而香港又有80萬輛車的情況，當局應推動商用汽車改用電動車。

至於三年疫情減少人員往來這個香港空氣改善的因素會否因通關和社會復常而令空氣轉差，蕭智慧相信不會，因為香港去年下半年已踏入復常階段，但隨着高排放商用車輛被淘汰，空氣污染物的年均濃度仍呈下降趨勢，有信心未來空氣質素可維持現時水平。

環境及生態局首席助理秘書長梁啟明亦指出，港府已就貨車和重型車減排訂定方案，這類車輛未來幾年會被更換，故即使運輸流量增加，排放量仍會減低；另外，亦會採用新能源運輸系統和零排放車輛，以取代傳統柴油車。

至於區域臭氧問題，當局強調，須由粵港澳三地政府合作處理，現時三地正進行為期三年的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，以了解區內臭氧的成因和傳輸特性，並制訂改善措施。此外，港府亦正籌備興建監測區內空氣質素的超級站，可更有效監測臭氧丶氮氧化物及揮發性有機化合物的區域性分布，從而訂定有效的區域性減排方案。

但健康空氣認為，港府的行動過緩，以官員口中的超級氣象站為例，最快也要到2027年才落成啟用，而根據香港大學公共衞生學院的達理指數推算，空氣污染去年令3516人提前死亡，總經濟損失高達419億港元(折算約49.8億歐元)，相信隨着中港兩地放寬防疫措施和走向復常，兩地空氣污染物排放會增加，不能單靠改用電動車。馮建瑋建議港府要多管齊下，包括增設單車友善設施，以及透過城市規畫減少屏風樓作用等方法。