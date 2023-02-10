澳大利亞優質煤解禁了 寶鋼對“該好事”卻還不知

澳大利亞/中國/煤炭

根據船舶追蹤網站MarineTraffic，一艘名為Magic Eclips的船舶停靠中國湛江市外海。這艘貨輪上月從澳大利亞的昆士蘭州黑角港（Hay Point）出發。彭博說，這艘散裝貨船裝載了出口到中國市場的焦煤。焦煤主要用於鍊鋼。中國懲罰澳大利亞執意要溯源新冠病毒，除煤炭，澳大利亞麥類以及葡萄酒等都被中國禁止進口。

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據法新社稱，澳大利亞煤運抵中國，是2年多來首見。這是隨着澳大利亞和中國緊張關係出現緩和跡象，2年多來首批澳大利亞出口到中國的煤即將交貨。

北京和坎培拉曾是親密的貿易夥伴，但近年來在中國採取擴大海外影響力行動、在新疆和香港採取鎮壓行動以及新冠病毒起源等議題上嚴重失和。兩國的政治緊張蔓延至經濟領域，2020年中國悄然對澳洲煤等商品祭出貿易制裁，並凍結高層接觸往來。

但澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）去年上任以來，雙方關係好轉。去年12月外長黃英賢更成為4年來首位訪問北京的澳大利亞最高外交官。

中國官方的環球時報消息靈通，稱這批焦煤將運交中國鋼鐵巨擘寶鋼位於當地的生產設施。寶鋼是全球最大的鋼鐵製造商。但寶鋼人員告訴法新社，該公司對這些情況毫無所悉。

澳大利亞政府發言人則告訴法新社，坎培拉知悉澳洲煤炭出貨昨晚預定抵達中國港口的報導。但這名官員說，這批貨物仍有待通關。