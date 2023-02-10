白血病糖尿病：中國疫苗受害家庭準備起訴國務院和國家衛健委

中國/新冠病毒/疫苗/白血病糖尿病

中國大陸的疫苗安全性問題已經成為近年來的熱點問題。大陸疫苗造成了無數中國家庭的支離破碎和災難，使得中國疫苗受害家庭成為一個龐大的群體。據維權網報道稱，全國疫苗受害家庭準備起訴國務院和國家衛健委。 即將開始的中國兩會被威脅訪民進京申訴潮。

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據維權網8日報道稱，全國疫苗受害家庭準備起訴國務院和國家衛健委。以上海華秀珍為代表的全國疫苗受害家庭準備起訴國務院和國家衛健委。在一份由她發起和起草的呼籲書寫道：“全國疫苗受害家庭起訴國務院和國家衛健委在即！”

根據起訴內容有，1.按<預防接種工作規範>和<預防接種異常反應鑒定辦法>依法依規組織診斷組公平公正公開科學的調查診斷。並公開偶合與不屬於疫苗異常反應的科學依據。

2.確認國務院在2022年7月23日聯防聯控機制新聞發布會宣稱接種新冠疫苗不會導致白血病糖尿病的結論屬於缺乏科學依據,是對受害者不公平,要求國務院給受害者公平公正的說法。

我們呼籲全國疫苗受害者本人或家屬攜帶病例和血的事實進京，集體起訴國務院和衛健委違法行為！並公開招募公益律師，招募各國翻譯，各大國內外媒體直播起訴過程，邀請各屆參加兩會的媒體跟拍。

據維權網稱，中國大陸的疫苗安全性問題已經成為近年來的熱點問題。大陸疫苗造成了無數中國家庭的支離破碎和災難，使得中國疫苗受害家庭成為一個龐大的群體。以何方美、華秀珍為代表的疫苗受害家庭持續不斷的維權，引起了中共當局極大恐懼，對她們連續不斷地施加迫害。目前何方美人被羈押，孩子被送精神病醫院看管，對上海的華秀珍女士也是24小時監控。

維權網稱該網將持續關注全國疫苗受害家庭群體的維權行動。