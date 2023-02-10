網絡熱點：武漢醫改抗議———白紙運動的延續？

中國/人權

2023年1月17日，武漢市政府官網發表了《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則》，宣布從今年2月1日起，武漢市醫保正式實行新規，內容包括職工醫保參保人的普通門診治療費用納入醫保統籌基金支付範圍，調整個人賬戶計入比例以及實施個人賬戶家庭共濟等三個部分。但其中很多新規都讓退休職工感到切身利益受損，難以接受。

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2023年02月08日上午，武漢數萬名退休老人上街抗議醫保改革！並高唱國際歌。抗議取得了取得階段性勝利，市政府宣布將暫不執行醫改，不過，民眾擔心政府上述承諾不過是緩兵之計，計畫在2月15日再度舉行活動。

有武漢網民評論說，三年來的清零政策導致政府財政陷入嚴重危機，這才是醫改的主要原因！

不過，事實上，《武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則》的依據是2021年《國務院辦公廳關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見》，也就是說，類似的改革或將在全國各地推行，是否會引發同樣的示威抗議浪潮，值得進一步關注！

網民小煇在微信上評論說：“當這些老人們在雨中表達自己的訴求時，網友們是感到心酸的，當這些老人們終於爭取到自己想要的結果時，網友們自然是欣慰的。我始終認為，對老人們晚年的看病這事還是要保證好，畢竟每個人都有生老病痛這事，也都會老去，給老人們充分的保障，就是給中青年一個信心上的保證，讓他們知道自己老去後，也會得到同樣的照顧。所以，武漢老人們所爭取的，既是有利於他們自身的，同樣也是有益於下一代人的，於是為著這個，我想寫出來，讓大家看到這些老人們。願我們這一代人老去後，也能為下一代這樣爭取，愛要傳承，保障也要傳承。

以下是小暉上傳的抗議老人的原話，說原定的措施暫緩推出。

可以看出，這些話都是老人真切心聲的表達，無法不被打動。

這是另一位老人在群里的原話。

看來在官媒的介入下，武漢市政府作出了讓步！

推號星岳的就此評論說：誰說抗議沒有用？

不過，武漢市政府作出讓步的原因或許同三月份即將舉行的兩會有關，眾所周知，在兩會召開前後，北京會採取一切手段使中國國內風平浪靜，一篇和諧美滿的景象！