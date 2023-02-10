美國提法案稱西藏歷史上是獨立的

西藏/達賴喇嘛/中國

美國立國會醞釀一項法案，將承認西藏在歷史上曾經是一個獨立的國家；西藏目前的地位為 "未定"。西藏自1950年代以來被中國鐵腕統。

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法新社今天報道稱，由於中國沒有顯示出妥協的跡象，而達賴喇嘛年紀也越來越老，流亡藏人的當選領導人彭巴次仁正在展望過去，以更好地服務於未來。

彭巴次仁於2021年當選，是設在印度的西藏流亡政府的第二任領導人，這是87歲的達賴喇嘛將接力棒傳給新一代西藏領導人的努力的一部分。

本周在華盛頓，彭巴次仁會見了提出一項關於西藏的法案的美國立法者。該法案如果獲得通過，美國將承認西藏在歷史上是一個獨立的國家。西藏目前的地位仍然 "未定"。

彭巴次仁自1967年在印度出生以來，一直生活在流亡中。他告訴法新社說，"我們已經改變了策略，以便更好地對中國施加壓力。"

彭巴次仁堅持認為，他不是在為西藏尋求獨立，這符合達賴喇嘛的 "中間道路"。達賴喇嘛一直認為，在中國的力量面前，任何超過自治地位的東西都是自殺性的。

法新社說，但這位西藏精神領袖也一直拒絕像北京要求的那樣，說西藏在歷史上屬於中國。

據彭巴次仁解釋說，在1951年簽訂正式確立中國對該省權力的協議時，西藏已經被佔領，因此該協議是 "無效的"。他說："我們正在告訴各國政府，如果他們繼續重複西藏是中國的一部分的說法，那麼他們就違背了國際法。"

彭巴次仁希望其他國家能夠效仿美國的做法。

中國駐華盛頓大使館的一位發言人譴責擬議中的法律，重申西藏是 "中國的一部分"。

對彭巴次仁來說，設想恢復與中國政府的談判將是 "困難的"，談判自2010年以來一直處於停滯狀態，但這位西藏領導人並沒有失去希望。他說，"作為佛教徒，我們不相信任何永久的東西。變化才是唯一不變的。"他解釋說，"中國會改變，這是肯定的。但問題是要等多長時間。"

據該報道，然而，北京越來越不願意妥協。中國嚴厲鎮壓了香港的抗議活動，在台灣沿海進行了前所未有的軍事演習，並被美國指控對穆斯林維吾爾族少數民族進行 "種族滅絕"。

在許多觀察家看來，中國政府希望達賴喇嘛去世後，西藏的權利運動能夠萎縮。

但彭巴次仁開玩笑說，這位西藏運動的魅力人物達賴喇嘛在近年來放慢腳步之前曾不知疲倦地走遍世界為西藏鼓與呼，達賴喇嘛還能再活30年。

彭巴次仁很高興這位精神領袖能夠在印度北部的喜馬拉雅城市達蘭薩拉創建新的領導機構。他說，由於這一點，“如果需要的話，我們的鬥爭將有力量在未來幾十年內繼續下去。”

流亡的藏人在與西方人的討論中卻已經開始悄悄地談論後達賴喇嘛時代。達賴喇嘛提出了打破傳統的可能性，他自己指定了一個轉世，可能是一個女孩。達賴喇嘛甚至提及結束這個轉世機制。這激起了北京的憤怒。

1995年藏教排名第二的藏傳佛教徒班禪喇嘛去世後，北京指定一名兒童為班禪轉世，並監禁了一名被達賴喇嘛認定為班禪真正轉世的6歲兒童，他當時被人權組織認為是世界上最年輕的政治犯。

但是，根據彭巴次仁的說法，任何關於達賴轉世的決定都屬於達賴喇嘛，而且只屬於達賴。

據彭巴次仁稱，"中國擁有所有的資源，人力和財力。他們非常善於宣傳，迫使其他國家表明立場。" 彭巴次仁還說，"但中國討厭不確定性。所以我認為尊者達賴喇嘛不披露整個過程的決定是非常明智的。"